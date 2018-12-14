2018-12-14T12:50:48+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Холивар! Какую ёлку ставить дома - искусственную или натуральную?

Обсуждаем главные темы вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные темы вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Взвешиваем все «за» и «против», изучаем лайфхаки и опыт предыдущих поколений вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда». А также обсуждаем другие важные темы

Холивар! Какую ёлку ставить дома - искусственную или натуральную?

00:00
00:00

Главные темы:

- Николая Баскова обнаружили во вселенной Marvel.

- Опыт Тверской области позволил выявить проблемы с переходом на цифровое ТВ.

- Жизнь, как в кино: вещи из известных фильмов, которые можно запросто купить по объявлению. «Комсомолка» заглянула на сайты частных объявлений и нашла бутыль из «Самогонщиков», железный трон из «Игры престолов» и много чего еще интересного.

- Инспектор гаджетов.

- Пермяк выставил на продажу усы двух шотландских котов.

- Дави на газ. В ГИБДД решили «притормозить» с поправками в ПДД. Инспекторы с помощью планшетов смогут определить личность водителя. Парковку в Москве на новогодних праздниках сделают бесплатной.

- Холивар! Какую ёлку надо ставить дома - искусственную или натуральную? С одной стороны натуральная елка придает приятный аромат, который с детства у многих ассоциируется с Новым годом, но с другой стороны, искусственная елка более практичная. Если выбирать живую елку, то хочется, чтобы она была стройной и пышной, а если выбирать искусственную, то больше обращаешь внимание на надежность конструкции, форму и, конечно же, её цену.

- Российский биатлон снова в аду. Нашим светит три года тюрьмы.

- Комитет Госдумы запустит конкурс для рэперов.

- «Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя начали варить амфетамин, чтобы спасти больных животных.

- Над детскими музыкальными школами нависла угроза: "Утратили смыслы".

- Первый альбом Цоя, письмо Марьяне и редкие фото: "Литфонд" готовит большой аукцион вещей лидера группы "Кино".

- Коридоры власти.

- Андрей Разин: С каждого билета Виктор Цой зарабатывал рубль, но деньги его не интересовали.

- Вспыхнула гирлянда. Выяснилось, из-за чего загорелся ТЦ "Мега Белая Дача".

- Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать игристое вино к Новому году.

Скачать передачу [mp3, 140.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Декабря 2018 7:05 - 11:04

ПодЗарядка

Тема: Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА, Сергей КРАСНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Евро поднялся выше 77 рублей
Бэнкси представил новое граффити
МИД России прокомментировал вывод войск США из Сирии
США расширили санкции против граждан России
Еврокомиссия пригрозила Киеву отменой безвиза
Путин снял ограничения на политическое убежище в России
Киев назвал причину смерти россиянина в украинской тюрьме
Константин Хабенский встретился с Папой Римским Франциском
Нефть Brent подорожала до $57,3 за баррель
ДНР сообщает присутствии на Донбассе британского спецназа
Росстат рассказал о снижении реальных доходов россиян в ноябре
В Лондоне неизвестный напал на прохожих с мачете
Захарова назвала арест Бутиной политическим шантажом
ГИБДД рассказала о нововведениях в экзамене на права
В МИД России выразили опасения из-за обострения палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп заявил о победе над ИГ* в Сирии
В Британии назвали новый вид земноводного в честь Дональда Трампа
Путин прибыл в театр «Современник» для встречи с Галиной Волчек
Путин утвердил Военную доктрину Союзного государства
США планируют вывести войска из северо-восточной Сирии
В МИД ответили на критику США в адрес "Северного потока — 2"
Суд заблокировал сайт Навального "Умное голосование"
МИД: Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море
Порошенко предложил Волкеру усилить давление на Россию
Травма не позволит фигуристу Воронову принять участие в чемпионате России