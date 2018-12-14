2018-12-14T12:50:48+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Холивар! Какую ёлку ставить дома - искусственную или натуральную?

Обсуждаем главные темы вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные темы вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

Взвешиваем все «за» и «против», изучаем лайфхаки и опыт предыдущих поколений вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда». А также обсуждаем другие важные темы

Холивар! Какую ёлку ставить дома - искусственную или натуральную?

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Главные темы:

- Николая Баскова обнаружили во вселенной Marvel.

- Опыт Тверской области позволил выявить проблемы с переходом на цифровое ТВ.

- Жизнь, как в кино: вещи из известных фильмов, которые можно запросто купить по объявлению. «Комсомолка» заглянула на сайты частных объявлений и нашла бутыль из «Самогонщиков», железный трон из «Игры престолов» и много чего еще интересного.

- Инспектор гаджетов.

- Пермяк выставил на продажу усы двух шотландских котов.

- Дави на газ. В ГИБДД решили «притормозить» с поправками в ПДД. Инспекторы с помощью планшетов смогут определить личность водителя. Парковку в Москве на новогодних праздниках сделают бесплатной.

- Холивар! Какую ёлку надо ставить дома - искусственную или натуральную? С одной стороны натуральная елка придает приятный аромат, который с детства у многих ассоциируется с Новым годом, но с другой стороны, искусственная елка более практичная. Если выбирать живую елку, то хочется, чтобы она была стройной и пышной, а если выбирать искусственную, то больше обращаешь внимание на надежность конструкции, форму и, конечно же, её цену.

- Российский биатлон снова в аду. Нашим светит три года тюрьмы.

- Комитет Госдумы запустит конкурс для рэперов.

- «Во все тяжкие» по-петербургски: Учителя начали варить амфетамин, чтобы спасти больных животных.

- Над детскими музыкальными школами нависла угроза: "Утратили смыслы".

- Первый альбом Цоя, письмо Марьяне и редкие фото: "Литфонд" готовит большой аукцион вещей лидера группы "Кино".

- Коридоры власти.

- Андрей Разин: С каждого билета Виктор Цой зарабатывал рубль, но деньги его не интересовали.

- Вспыхнула гирлянда. Выяснилось, из-за чего загорелся ТЦ "Мега Белая Дача".

- Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать игристое вино к Новому году.

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12 Декабря 2018 7:05 - 11:04

ПодЗарядка

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В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА, Сергей КРАСНОВ
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