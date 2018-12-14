14 Дек. 13:05 2018-12-17T19:34:43+03:00

Гастарбайтеры устраивают автоподставы, кидаясь под колеса машин 00:00 00:00

М. Делягин:

- Здравствуйте, дорогие друзья! Мы обсудим огромное количество вопросов, но сначала я хочу сказать, что в нашей культуре отсутствует такая полезная и необходимая вещь, как умение радоваться хорошим достижениям. Только что была новость. Количество лиц, лишенных свободы, в нашей стране впервые снизилось ниже полумиллиона человек. Совсем недавно на моей памяти был почти миллион – в начале нулевых. Сейчас менее 500 тысяч. При этом, обратите внимание, мы не наблюдаем роста преступности… И при этом еще идут разговоры о том, какая огромная часть людей, которая сидит в местах лишения свободы, это люди, которые пойманы на торговле маленькими дозами легких наркотиков, то есть, если бы государство боролось бы не с уличными торговцами, а боролась бы с крупными торговцами, с наркомафией, то в этом случае, наверное, количество заключенных было бы еще меньше. Я очень настороженно и с очень большой враждебностью отношусь к идее либерализации уголовного наказания. Когда наши высокие юридические чины начинают говорить о том, что у нас слишком много чиновников сидит за взятки и рассказывает о том, насколько снизилась доля осужденных за взяточничество чиновников, - это, с моей точки зрения, отдельный состав преступлений. Но если брать ситуацию в целом, то в два раза сократилось количество заключенных – без роста преступности… Это огромное достижение и правоохранительных органов, и того самого ФСИН, которого мы так все дружно не любим, и нашего общества. Это то, чему нужно радоваться.

А теперь о том, чему радоваться не нужно. Похоже, у нас появилась новая модель подставы в Москве и не нужно, уважаемые коллеги из других городов, злорадствовать, потому что все, что заводится в Москве плохого, быстро расползается по всей стране. Это касается и автоподстав, и платы за мусор, и платы за парковки… Значит, вчера меня подвозила машина одной нашей радиостанции и вот, значит, ситуация. Медленно едет машина, по внутренней дороге. Дорога довольно широкая. На другой стороне улицы на пешеходном переходе стоит уважаемый трудолюбивый соотечественник, развозит какую-то пиццу, в ярко-желтом комбинезоне, с велосипедом. И вот машина едет и, когда приближается к пешеходному переходу, он внезапно вскакивает на велосипед, резко крутить педали и бросается прямо под машину. Прямо под машину бросается этот гастарбайтер. Естественно, водитель бьет по тормозам, естественно, толкает его бампером… Ну, ноги кверху, велосипед в сторону. После чего гастарбайтер очень спокойно отходит в сторону и стоит, смотрит. И набегает какая-то непонятная правозащитная банда, которая начинает кричать, фотографировать и т.д. И выглядит это так, что опытный, судя по всему, водитель бьет по газам и быстро уходит, потому что непонятно, что с ним сейчас сделают, если он останется там на этом месте. Вот это огромная опасность, которая присутствует для каждого из нас. Когда по городу по тротуарам носятся сломя голову гастарбайтеры… но они просто понятия не имеют, что велосипед на льду может быть крайне опасен… Поэтому, во-первых, нужно понимать, что, если вы видите гастарбайтера, то потенциально это большая угроза. Не только в джихад-такси, не только когда он несется сломя голову по тротуару и в любой момент может потерять управление и улететь куда угодно и пришибить вас или ваших детей или еще кого-то. Даже если он просто стоит на пешеходном переходе, он может не понимать, что по пешеходному переходу нельзя ездить на велосипеде, что по нему нужно ходить, что машина не останавливается мгновенно… Это с одной стороны. С другой стороны, похоже, что это действительно была подстава. И тогда у нас появляется новый способ подстав, когда под машину бросается велосипедист… Вот это новая опасность. Политика государства, насколько я могу судить, по вытеснению нас с вами с территории данной страны трудолюбивыми соотечественниками, просто потому, что их труд стоит дешевле, чем наш с вами, - соответственно, это экономия для… как бы это сказать помягче… ну, не для рабовладельцев, конечно… как же можно называть так уважаемых предпринимателей, они же обижаются, они же оскорбляться начинают… ну, для недобросовестных, так скажем, предпринимателей, это большая экономия… а для недобросовестных чиновников – гораздо приятнее заменить население, которое нетолерантно относится к коррупции и взяткам, населением, которое считает взятку нормальной деловой трансакцией. На мой взгляд, это стратегия государства, которая реализуется уже 30 лет на нашей территории… Так что я прекрасно понимаю людей, которые бегут отсюда сломя голову… но, пока мы с вами здесь, пожалуйста, учитывайте, что, даже если вам кажется, что никакой угрозы нет, может произойти с участием гастарбайтеров что-то такое, что вы просто не сможете себе вообразить. Потому что у вас другая культура…

Андрей, Москва.

- Здравствуйте, Михаил. Правильно ли я вспомнил, что вы сказали неделю назад, что вы сказали, что не видите, например, той силы или той партии, за которую в данный момент стоило бы голосовать?

М. Делягин:

- Я, как член «Справедливой России», естественно, голосую за «Справедливую Россию». Я могу долго рассказывать о том, чем эта партия лучше других. Но она не у власти, к сожалению.

Андрей:

- Но разве неясно, что, если бы, например, коммунисты составляли бы большинство в Госдуме, мы не присоединились бы к ВТО и не был бы поменян пенсионный возраст? Разве этого мало?

М. Делягин:

- Абсолютно. Это недостаточно, но это много на самом деле. Я скажу больше. Если бы «Справедливая Россия», если бы ЛДПР, если бы партия пенсионеров, да даже если бы либералы имели большинство в Государственной Думе… кто угодно, кроме «Единой России», этого бы не допустили. Но мы имеем то, что имеем.

«0111» пишет: «Что творят таксисты-азиаты – это ужас». Да, безусловно… Джихад-такси – это не шутка, это реальность.

Андрей, г. Курск:

- Здравствуйте. Михаил Геннадьевич, а вот, не подскажет, как долго еще товарищ Чубайс будет находиться у дел? Неужели он такой эффективный менеджер?

М. Делягин:

- Ну, послушайте, господин Чубайс – это воплощение эффективности, с точки зрения российского государства. Это символ эффективности. Куда он ни приходит, там сразу дикое воровство и дикое разграбление населения. Насколько я понимаю, именно в этом наши чиновники видят смысл своего управления Россией. Он тут посетовал, что россияне инфантильны, потому что не благодарят таких, как он. Это верх бесстыдства и верх наглости и цинизма. Но с точки зрения бесстыдства – да, это высокая эффективность. Гитлеровцам в Освенциме в голову не приходило требовать от людей, которых они истребляли, чтобы те их благодарили. А Чубайсу – приходит… Действительно, и я согласен с ним – на меня много людей обиделось за эти слова, но я их повторю. То, что Чубайс и такие, как Чубайс, до сих пор сидят не на нарах, не в колониях строгого режима, а в президиумах, на мой взгляд, это наглядное юридическое доказательство степени инфантильности нашего народа. А про эффективность Чубайса – пожалуйста. Он сейчас возглавляет чудную компанию Роснано. Не берем ваучерную приватизацию, не берем время, когда он был министром финансов и довел страну до дефолта в 1998 году, не берем чудовищную реформу электроэнергетики… понимаете, энергетика – это локомотив любой экономики должна быть… а Чубайс умудрился превратить ее в тормоз экономики, в способ разграбления страны, дикого завышения тарифов, и продолжает над нами глумиться. Возьмем Роснано. Когда ФСБ пресекло попытку приватизации – ну, стандартное чубайсовское мероприятие – весной этого года ФСБ пресекло попытку приватизации управляющей компании Роснано с формулировкой – это была попытка вывести из-под управления государства активов на 147 млрд. рублей. То есть, господин Чубайс создал активов, придя в Роснано, с нуля, на 147 млрд. рублей. А сколько же он получил денег от государства? А от государства он получил более 130 млрд. рублей прямого бюджетного финансирования и 252, по-моему, млрд. рублей государственных гарантий. Это данные с сайта презентации Роснано, которые висели на сайте самого Роснано. То есть, человек получил от государства активов на 360 с лишним миллиардов рублей, и титаническим, непосильным трудом превратил 362 млрд. рублей в 147 млрд. Сократил активы в 2,6 раза. Смысл бизнеса в созидании стоимости. Чубайс и ему подобные либералы и, как он их называет, предприниматели, олигархи, они разрушители стоимости. Приватизация была разрушением стоимости, созданной трудом всего советского народа. Приватизация уничтожила вообще представление о собственности, как таковую. Потому что при советской власти личная собственность была священна и неприкосновенна, за это карали. А Чубайс показал, что воровать – это главный способ достичь успеха в жизни… Он – разрушитель собственности, как и все его подельники, как и весь олигархический клан. Но в этом разрушении собственности господин Чубайс проявил высочайшую эффективность. Поэтому не надо говорить, что они неэффективны, они сверхэффективны…

Кстати, о глумлении над народом России. Все ополчились на Чубайса… Простите, а почему никто не услышал, что сказал так называемый министр здравоохранения Российской Федерации госпожа Скворцова, которая рассказала нам, что, оказывается, мы очень неправильно питаемся. Оказывается, граждане России в 2017 году потребили только 73% от медицинской нормы овощей. Я уж про фрукты молчу, про рыбу молчу, но овощей мы едим более, чем на четверть меньше, чем необходимо. А вот сахара и кондитерских изделий едят на 30% больше нормы. Вот какой ужас, как все неправильно питаются, две трети людей имеют жир на животе… Да, то ли дело на Украине – там люди питаются так хорошо, что жира у них не осталось у большинства… Ожирение в возрасте 35-44 лет – 27% мужчин и 25% - женщин. В возрасте 55-64 лет – 36% мужчин и 52% женщин. И вообще, была даже сказана потрясающая вещь, что 41% случаев рака вызван избыточным весом. Вот этого я не понимаю, это, по-моему, из той же серии, что рак передается вирусами, потому что, простите меня, нагрузка на сердечнососудистую систему – это я понимаю, но при чем здесь рак? Тем не менее, это сказала министр здравоохранения и давайте считать, что это правда. Госпожа Скворцова только не упомянула одну маленькую деталь. Она не задумалась и не сказала о том, а почему люди не едят овощи и почему люди едят так много сахара и кондитерских изделий? Так вот, госпожа Скворцова, поскольку вам это неинтересно, я позволю себе сказать это тем, кому это интересно. Люди не имеют денег для нормального питания. Вот замечательная политика правительства Медведева, которая в федеральном бюджете накопила более 10 триллионов рублей, привела к тому, что люди не имеют денег для нормального питания. И даже когда они зарабатывают эти деньги, вот эта культура бедности – как после войны. Я помню, меня бабушка гоняла на весы, чтобы я увеличивал вес, потому что люди, помнящие голод, на всю жизнь запоминают, что нельзя. чтобы человек был худой, нужно, чтобы был жир на человеке, потому что это память о голоде. Вот у нас такая же память о голоде, а во многих местах голод и сейчас. И люди, да, питаются неправильно, потому что в килокалориях, в расчете килокалорий на один потраченный рубль овощи менее калорийны, чем сахар или кондитерские изделия. И я добавлю - макароны, крупы, картошка и т.д. И люди питаются осознанно неправильно от безденежья и от памяти о совсем недавнем голоде.

Кирилл, Москва:

- Здравствуйте. Если говорить про здравоохранение, меня возмущают вот эти постоянные рекламы на детские операции, которые почему-то у нас делаются не сразу, а через год, или квоты нет… Что вы думаете, как, у них совесть вообще есть?

М. Делягин:

- Я думаю, что это истребление людей. Это никакая не совесть, это просто бизнес. Наше здравоохранение превращено в машину по извлечению из нас прибыли, по извлечению из нас денег. Этим многие врачи сопротивляются, но система в целом работает. И ненужные тяжелейшие операции назначаются, потому что они дорогостоящие и позволяющие получить деньги из бюджета. И необходимые операции откладывают на год и плевать им потом, что потом будет с людьми…

Вот еще замечательная новость о наших деньгах. Счетная палата сообщает. 3 года назад президент Российской Федерации Путин объявил о необходимости перейти на ресурсный метод ценообразования в строительстве. Объясняю. У нас сейчас ценообразование в строительстве определяется не тем, сколько стоит кирпич сегодня. В 2001 году существовали какие-то цены. Сегодня ценообразование в строительстве определяется на основе цен 2001 года, увеличенных на некоторые коэффициенты. Как я понимаю, для кирпича одни коэффициенты, для шифера другие, для цемента третьи, и все они вряд ли имеют какое-то отношение к конкретной реальности. Это безумие! Это бред! Это кошмар! Но это у нас действует. И три года назад президент России сказал, что в 2018 году с этим бредом должно быть покончено. Ну, как поступает правительство Российской Федерации с президентом, мы все знаем. С этим сделали то же самое, что с майскими указами… Маленький секрет – ничего не сделано. Два миллиарда рублей потрачено на эту реформу – результата ноль. Минстрой раньше говорил, что с середины следующего года новую методику внедрят, сейчас говорит – нет, только с начала 2022 года. То есть, еще на три года все это откладывается.

Давайте послушаем, что скажем по этому поводу Вячеслав Владимирович Яковлев, генеральный директор торгового дома «Кубаньжелдормаш». Расскажите, пожалуйста, что у нас происходит?

В. Яковлев:

- Да я просто, если честно, не совсем понимаю – у меня же машиностроительный завод, я строю сам. Строительство гражданское и так далее, это не совсем там, где я.

М. Делягин:

- Понял. Извините, ради бога, у нас какая-то накладка… я тоже удивился, почему такое название замечательное предприятия, но, вероятно, кто-то что-то напутал…

Но я напомню еще раз о чудовищной ситуации с ценообразованием в строительстве. Значит, у нас самая криминогенная сфера – не считая торговли наркотиками и жилищно-коммунального хозяйства – самая криминогенная сфера это строительство. Даже при советской власти реформы росли из Госстроя, потому что это была самая рыночная сфера. И в этой самой рыночной сфере, где контроль должен быть особо тщательным, предельно жестким, в этой сфере действует абсолютно безумная методика расчета цен. Берутся цены 2001 года и дальше какими-то непонятными коэффициентами достраиваются… Понятно, что масштабы злоупотребления просто феерические и государство специально создало эту систему… И все хорошо, все счастливы и все на своих должностях… И замминистра строительства Российской Федерации господин Волков говорит – а в чем проблема-то? Министерство уже разработало и уже несло в правительство дорожную карту реформ. То есть, они за три года, потратив 2 млрд. рублей, смогли написать план-график, чего они когда-нибудь собираются делать. И берут себе еще три года. Все довольны, все счастливы и только Счетная палата что-то там не очень понятно попискивает…

И вот Павел пишет: «Михаил Геннадьевич, Путин объявил о скором сокращении рабочих мест»… Если честно, я не слышал. И что-то сильно сомневаюсь, уважаемый Павел, что он об этом говорил, но – может быть, и говорил, потому что, честно говоря, после того, что он сделал с пенсионной реформой, я не очень его слушаю… Давайте примем звоночек.

Николай, г. Екатеринбург:

- Добрый день. Я хотел бы поговорить по поводу вот этой автоподставы, которая на пешеходном переходе. Она на самом деле не нова…

М. Делягин:

- Спасибо большое. Я просто еще раз хочу сказать – помните, когда вы видите гастарбайтера, понимайте, пожалуйста, что это потенциальная опасность.

Возвращаюсь к Павлу. «А нельзя сократить число гастарбайтеров и путем рекламы набирать соотечественников? Я тоже хочу работать, хотя молодой пенсионер». Господи, Павлы, Иваны, Василии, Абрамы и Рашиды, какие вы все добрые! Но нельзя быть такими добрыми. Мне в 1993 году один тогда уважаемый человек объяснял, почему баран такой вкусный… правда, больше я с этим человеком никогда не общался… Он мне объяснял – баран такой вкусный, потому что он, как русский, - его режешь, а он не понимает. Имелось в виду, конечно, русский по культуре, а не по национальности. Число гастарбайтеров можно сократить, если целью заключается создание рабочих мест для граждан своей страны. У меня знакомый поехал работать в Швецию. Он был четвертый специалист в своей сфере… В мире. Сейчас третий стал, благодаря тому, что уехал в Швецию. Но это неважно. Но чтобы его взять на работу, человека с мировым именем, шведы реально в течение месяца проверяли, а нет ли в Швеции какого-нибудь гражданина Швеции, хотя бы одного, который эту работу способен выполнить сопоставимым образом.? И только когда убедились, что в Швеции таких нет, тогда они дали рабочее место иностранцу. Не потому, что русский. Иностранец. Это – когда вы заботитесь о своих гражданах. А у нас, уважаемый Павел, на мой взгляд, ситуация совершенно другая. У нас ситуация, когда есть люди русской культуры, а русская культура подразумевает, что… первое – я не приемлю взятки. Даже когда я вынужден ее давать, я знаю, что взятка – это преступление. Что коррупция – это плохо. Поэтому из меня эту взятку выбить достаточно сложно, достаточно тяжело. С другой стороны, я живу в России, я плачу бешеную коммуналку, я плачу растущие налоги, я оплачиваю всю эту свору чиновников, поэтому, чтобы жить самому и как-то содержать семью, я должен получать минимально нормальный доход. Поэтому я не могу работать за тарелку супа и светлые обещания. Хотя многие работают… очень многих вербуют на вахту по всей стране и обманывают самым беспощадным образом… А гастарбайтер – это человек, который приехал из зоны социальной катастрофы, он не с войны приехал, а приехал из ситуации, которая хуже войны на самом деле. И он согласен треть своей зарплаты, а то и половину, отдавать в качестве взятки. Он согласен жить непонятно где и получать минимум денег… потому что, во-первых, другая культура, во-вторых, ему деваться некуда… Давайте примем звоночек.

Иван, г. Краснодар:

- Добрый день. Под Краснодаром на днях открывается платный участок очередной, где мы будем платить за проезд километров 10-12-и. Управляет этим платным участком ООО «Автодор-платные дороги». Согласно известному источнику, «Автодор-платные налоги» принадлежит частному лицу с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Почему мы должны платить за определенные участки платной дороги, при этом платя транспортной налог и акциз оплачивая на тот же бензин?

М. Делягин:

- Потому что, согласно неформальной доктрине российского государства, насколько я могу судить, люди – это новая нефть и нужно из нас с вами выжимать деньги всеми возможными способами. Если надо, то гидроразрывом пласта. Если надо, то платными дорогами. Понимаете, грабят, насколько я могу судить, всеми доступными способами. А потом рассказывают, что главное – чтобы не было, как во Франции. Я напомню, чего добились французы. Правда, месяцем уличных беспорядков. Повышение минимального размера оплаты труда на 100 евро в месяц, теперь минимальный размер оплаты, как я понимаю, 1300 евро в месяц… да, там другие цены, там безумные налоги и это не так много, как кажется… Тем не менее. Отмена налога на сверхурочные работы, при том, что у них рабочая неделя 35 часов в неделю. То есть, по-нашему, это НДФЛ был бы 11,4%, если бы такого добились при наших 40 часах. И так далее, и так далее. Это есть общая, на мой взгляд, стратегия грабежа. И она реализуется по всем направлениям…

Банк России повысил процентную ставку на 0,25 % - до 7,75 %. Что это означает на практике? Удорожание кредитов. Банк берет деньги у Банка России. И перепродает эти деньги в виде кредитов, накручивая свою маржу. На рынке есть конкуренция. Поэтому удорожание кредита может быть меньше, чем четверть процента. С другой стороны, на этом рынке есть монополия. Если есть кому давать, стоимость кредита может вырасти и больше. Для кого она вырастет точно? Для тех, кто уже взял кредит. В большинстве кредитных соглашений, особенно физических лиц, стоит пункт, на который обычно не обращают внимание. В случае повышения процентной ставки Банка России банк может осуществить автоматическое повышение процентной ставки по кредиту. Когда кредитная ставка Банком России снижается, тогда он может снизить, а может и не снизить. А вот при повышении он, скорее всего, будет повышать процентную ставку. Это очень скверно, это болезненный удар. Если такой пункт стоит в кредитном соглашении, кредит уже взят, никуда вы не денетесь. Обычно у заемщика свободных денег нет, чтобы расплатиться раньше времени. Придется платить повышенную процентную ставку.

Это плохо для тех, кто взял кредит, и это плохо для всех остальных. Потому что удорожание кредита – есть повышение цен. Если производитель, торговец платит больше, то он эти свои увеличения издержек в условиях монополии будет перекладывать на потребителей – на нас с вами. Это удорожание кредита, повышение цен. Во всем мире в странах, которые заботятся о своей экономике, когда ухудшается экономическая конъюнктура, снижаются процентные ставки по кредиту, в Америке вообще до нуля снизили в свое время, когда совсем было страшно. Во некоторых странах Европы есть отрицательная процентная ставка по кредиту. Это бред и нонсенс с точки зрения теории, но она есть. Потому что люди прилагают все усилия для поддержания своей экономики на плаву, чтобы были рабочие места. Чтобы люди могли зарабатывать деньги. Чтобы было производство.

У нас все наоборот. У нас ухудшение экономической конъюнктуры. Государство вместо снижения налогов налоги повышает. Хотя потребности в деньгах нет, оно захлебывается от денег. И Банк России вместо снижения процентной ставки по кредиту проценты повышает. Тем самым разрушая экономику. Потому что Банк России служит не российской экономике. В гробу он ее видал в белых тапочках, судя по его политике. Поскольку Банком России руководят либералы, а либералы – это люди, которые служат финансовых спекулянтам, то Банк России служит финансовым спекуляциям. Финансовые спекуляции привязаны к американской процентной ставке. США свою процентную ставку повышают. Значит, для того, чтобы было удобно осуществлять спекуляции американскому бизнесу в России, нужно повышать процентную ставку и в России тоже. Вот и вся логика Банка России. Российская экономика в этой логике не присутствует никак. И это ужасно и отвратительно.

Мне пишет Сергей-россиянин: «Как в стране, пережившей голодомор начала прошлого века, блокаду Ленинграда, можно уничтожать еду, обозвав ее санкционной?» Ну как? Бульдозером. А как в нашей стране, пережившей ваучерную приватизацию и до сих пор не пережившей Чубайса у руля, можно воровать у людей пять лет жизни под видом пенсионной реформы? Как можно повышать налоги в ситуации ухудшения конъюнктуры и в ситуации, когда государство не знает, куда девать деньги в федеральном бюджете? Нормально.

Порфирий Каменев пишет, что мне нужно успокоиться. «Пусть ведущий берет пример с Брилева, с его невозмутимой джентльменской манерой доносить свое мнение. К сожалению, у нас очень мало таких порядочных и умных граждан Великобритании». Я не гражданин Великобритании. Если бы я был гражданином Великобритании, вполне возможно, мне тоже было бы плевать на то, что происходит в Российской Федерации. Мне было бы плевать на деятельность нашего государства, на состояние граждан России, на уровень жизни. Я тоже был бы, наверное, невозмутимым, если бы я был гражданином Великобритании. Но подозреваю, что тогда я переживал бы по поводу того, что происходит в Великобритании. Вам, товарищ Порфирий Каменев, лучше слушать граждан Великобритании. Есть Би-би-си, есть государственные каналы, на которых граждане Великобритании работают. Вам туда. А здесь не переживайте.

Петр, Москва:

- Сейчас видные экономисты часто повторяют идею, что следовало бы установить курс рубля по отношению к доллару определенный и стабильный, как в Китае. Как вы к этому относитесь?

М. Делягин:

- В стране, которая является суверенной, чужая валюта не может быть мерой измерения. Мерой измерения должна быть своя валюта. Фиксация – не самоцель. Если посмотреть на динамику юаня к доллару, то будет видно, что он меняется. Стабильность необходима. Даже в конституции написано, что Банк России должен обеспечивать стабильность национальной валюты. Потому что эта стабильность необходима для развития экономики. Нужно ограничить финансовые спекуляции. Тогда вы получаете возможность экономического суверенитета, дешевого кредита, возможность развития. Если вы служите как государство не своей стране, а финансовых спекулянтам, то тогда вы обречены на уничтожение страны. Потому что все деньги из реального сектора будут уходить на финансовые спекуляции. Там нормы прибыли просто выше. Это разница между правительством, которое работает на себя, и Банком России, который работает на свою страну, и руководством, которое работает на конкурентов и на врагов. У нас, к сожалению, пока второй случай, с моей точки зрения.

Артем из Саратова пишет: «Гастарбайтеров порождает коррупция. В Саратове аэропорт Гагарин строят гастарбайтеры. Зарплата у них 10 тысяч рублей в месяц. Мы подходили к ним и с ними говорили. За 10 тысяч рублей они таскают щебень, вставляют бордюр в асфальт с утра и до вечера. А по ведомостям зарплата каждому – не менее 60 тысяч рублей. Мы их там видели более ста человек. Получается 5 млн. рублей с одной группы гастарбайтеров в месяц. Чиновники не возьмут граждан России, потому что тогда схема не будет работать». Добавлю, что губернатор Радаев опять просит денег на достройку аэропорта. Вот почему граждан России замещают трудолюбивыми гастарбайтерами. При этом нас стравливая.

Вы пишете, что необходимо обеспечить зарплату любому гастарбайтеру выше любого россиянина, сделав нас конкурентоспособными на рынке труда. Не должно быть дискриминации. Зарплата должна быть одинаковой для всех. Вопрос не решается экономическим регулированием. Этот вопрос решается только уголовным кодексом. Но наша милиция находится в таком состоянии. «Сотрудники дорожно-патрульной службы Улан-Удэ напали на владельцев автомойки за отказ бесплатно помыть машину. Цена вопроса – 200 рублей». Вот такие люди у нас обеспечивают якобы правопорядок.

Нина Николаевна, Химки:

- Я ставлю вопрос о загрязнении подземных вод. Я живу в Фирсановке, у нас нет канализации. Ямы роют метров на 18 и все туда сливают. Все это дерьмо стоит около колонки. Звоню, пишу, никто ничего не делает. Нарушений не находят. Чтобы я не боролась, мне разрушили мой подъезд к дому. Я одинокая пенсионерка.

М. Делягин:

- Химки – это город-спутник Москвы. Значительно ближе к центру Москвы, чем вся Новая Москва, чем многие другие районы Москвы. Это практически Москва. И вот практически в Москве есть колонки, нет канализации. И вот-вот все это просочится в подземные воды. Не так далеко Мытищи, где берут питьевую воду для всей Москвы. Химки находятся в сфере ведения господина Воробьева – известного метросексуала, губернатора Московской области, человека, который сельские населенные пункты присоединяет к городам, просто чтобы повысить налоги и лишить сельских жителей права голоса.

Валентина, Екатеринбург:

- У меня дочка вступила в долевое строительство на нулевом цикле. Обещали построить дом в 2016 году. Стройки все еще нет. Квартиру дочь получить не может. Как быть?

М. Делягин:

- Причина простая. Мы не берем случаи, когда строитель – мошенник. Допустим, что строитель искренне хотел построить дом. В вашем случае чего-то построил. Они брали кредиты под стройку и на эти деньги строили другой дом. Собрали деньги с жильцов, на эти деньги построили дом. Надеялись продать жилье и на вырученные деньги построить следующий. Это такая финансовая пирамида, которая рухнула из-за ухудшения конъюнктуры по всей стране. Люди остались без прав. Наша процедура банкротства ориентирована не на сохранение производства, не на завершение строительства, не на обеспечение интересов тех, кто отдал деньги строителям, на то, чтобы организатор банкротства ничего не потерял и занялся другим бизнесом. Так что вашей дочери нужно идти в суд и пытаться хоть как-то защитить свои права. Иногда у людей получается это сделать.

Артур, Москва:

- Господин Гозман назвал Гайдара гениальным экономистом. В чем его гениальность?

М. Делягин:

- Это проблема не в Гайдаре. Это проблема в Гозмане. Леониду Яковлевичу Гозману Россия обязана очень многим. Если бы господин Гозман был умным человеком, то Чубайс мог бы реально стать президентом России. Потом что Гозман – его левая рука. К счастью, господин Гозман находится в том интеллектуальном статусе, в котором он находится, и Чубайс президентом России уже не стал. Беду мимо нас пронесло. Гайдар устроил чудовищную катастрофу в России. Он не хотел ее устраивать, просто он ничего не знал об экономике, он не хотел ничего знать. Так что он гениальный разрушитель. А как экономист – по-хорошему, диплом бы ему выдавать не за что. Он ничего про экономику не знал, знать не хотел. И именно в этом для Гозмана заключается его гениальность, которая позволила ему стать уничтожителем нашей страны.

Сейчас берут штраф с водителей, только если они превышают скорость более чем на 20 км/ч. Это вызвано спецификой приборов учета скорости. Сейчас этот закон меняется. Скоро начнут брать штраф при превышении скорости более чем на 10 км/ч. У меня дача в Подмосковье. Я плачу за свет каждый месяц. Захожу на сайт, а у меня там долг в больше чем в тысячу рублей. Почему? Просто так. Честно написано: это мы вам досчитали. На основании чего? Зима, дача стоит пустая, никакого потребления электроэнергии нет. Но обслуга господина Воробьева, его окружение считает, что я должен им заплатить тысячу рублей. Они просто хотят денег и просто отнимают у нас эти деньги. А если не могут отнять или у них фантазия исчерпывается, как нас еще ограбить, они просто говорят: вы нам должны деньги. Мы вам досчитываем от фонаря.

Пишет Костя: «Почему работодатель отчисляет в пенсионный фонд 22 % от зарплаты, если зарплата меньше 80 тысяч рублей, а если больше, то только 10 %? Это регрессивная шкала?» Да, уважаемый Константин. Только помимо Пенсионного фонда есть и другие социальные фонды. Они к социальной сфере уже мало какое отношение имеют, просто деньги, которые изымаются у нас с вами и у наших работодателей. И обязательные социальные взносы для относительно небольшой зарплаты составляют 30 %. А если больше, то 10 %. Потому что люди обеспеченные выстроили эту налоговую систему в своих интересах. Во всем мире наоборот. Если вы спросите у единоросса: разве справедливо, чтобы бедный платил больше богатого? Я спрашивал не раз. Они смотрят на меня как на идиота и говорят: конечно, это и есть справедливость. А все, что по-другому, это несправедливо.

Вячеслав, Москва:

- Складывается впечатление, что мы пошли не по тому пути. Уже в народе все говорят, что мы что-то перепутали.

М. Делягин:

- Мне так и пишут, что от социализма отказались, потому что социализм не позволял воровать, лгать и грабить в больших масштабах. А для того, чтобы воровать, лгать и грабить в огромных масштабах, для этого нам и навязали капитализм. Костя тот же пишет: «В Болгарии при приеме на работу объявляют конкурс. Предпочтение гражданам Болгарии. Если никто не заявился, только тогда могут взять гастарбайтера». У нас система строго наоборот. Если есть гастарбайтер, то тогда гражданина не возьмут. Россиян берут только в том случае, если нет гастарбайтеров.

Константин, Пермь:

- Почему у нас юридический адрес предприятия иногда не бывает физическим? Такое ощущение, что все финансовые потоки идут в Москву, а регионам оставляют только крохи, чтобы люди с голоду не померли.

М. Делягин:

- Это вопрос налогообложения. Если у вас есть мало-мальски значимое предприятие, нужно брать кредит, региональные банки уничтожены, все банки в столицах. Значит, вы должны иметь юридический адрес в столице. Предприятие платит налоги не в Перми, а в Москве. Чтобы предприятие могло быть зарегистрировано по месту нахождения и платить налоги там, где стоят его цеха, и там, где живут его работники, для этого предприятие, как минимум, должно иметь возможность брать кредиты. И за этим должно следить государство. А государство не заботится о регионах России так же, как оно не заботится и о России.

Вот умерла госпожа Алексеева, которая является символом правозащитного движения. Ее похоронили в Вашингтоне. Не потому, что она гражданка США. А потому что у нее все близкие ей люди похоронены в Вашингтоне. Там похоронена ее мама, ее муж, старший сын, все в Вашингтоне. А жила она здесь и учила нас жизни. Когда вы становитесь гражданином США, вы от своей Родины отрекаетесь. У меня был один разговор с госпожой Алексеевой. Это было лет пятнадцать назад. Один правозащитник тогда объяснил мне, чем бытовой конфликт отличается от межнационального. Если подрались русский с таджиком, если русский побил таджика, то это преступление на межнациональной почве. И русский должен сидеть. А если таджик побил русского, то это точно бытовуха. Это административное дело. Это говорил человек, который позиционировал себя как совесть нации, правозащитник, глава огромной организации по защите прав человек.

Я эту историю рассказал госпоже Алексеевой. Она на меня посмотрела и говорит: нет, этого быть не может, так не бывает. А если это и правда, то это какой-то ненастоящий правозащитник. Она прекрасно знала всех правозащитников, она прекрасно знала всю эту сферу. Когда вам лгут в лицо… если это человек относительно молодой, то вы будете бороться, вы будете про него рассказывать. А когда это человек пожилой, одной ногой стоящий в могиле, вы просто отойдете в сторону. Лично мое воспоминание о нашем правозащитном движении, которое оно потом подтверждало всей своей деятельностью, что это люди, которые защищают права не тех, кто старается, чтобы в России было лучше, а права только тех, кто Россию разрушает. Кто-то из них разрушает Россию неосознанно, по недомыслию, по обиде, по несчастному случаю. Всякое бывает. И такой человек может рассчитывать на защиту. Тот, кто Россию пытается сохранить и укрепить, для этих либералов враг. И я, наивный, подойдя к Алексеевой с этим вопросом, она меня пожалела тогда, она не стала мне говорить правду. Но когда вы понимаете, что вам лгут в лицо, то вы понимаете все про этих людей, которые рассказывают про законы, про мораль и так далее.

Валерий из Ессентуков правильно пишет, что прощаться с Алексеевой приехал президент. И поздравлять приезжал президент. А как относится наше государство к тем, кто его пытается защитить? Мы регулярно слышим о людях, которые воевали на Донбассе с фашизмом, бежали в Россию, ранены, покалечены, уставшие просто. И которых сейчас выдает наша бюрократия на растерзание, на убийство украинским нацистам. Есть такая Елена Бойко, она из Львова. С 2015 года на Украине под уголовным делом. Она здесь выступала на некоторых телевизионных передачах против фашизма. За нормальную человеческую жизнь. Ее сейчас выдают за нарушение административного права проживания. Если ей посчастливилось иметь гражданство третьего государства, у нее есть шанс спастись. Если нет – ее убьют. Ее убьет наше государство, которое выдаст ее нацистам. А как живут люди, которые борются с фашизмом или просто не принимают фашизм и убежали к нам, так им гражданство не дают. И даже людям, которые русские приезжают в Россию после распада Союза двадцать лет назад, им двадцать лет не дают гражданство. Уже госпожа Симоньян из RT создала специальный фонд по спасению этих людей от российской бюрократии. Вот вам позиция российского государства. Это ужасно.