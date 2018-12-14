2018-12-14T19:30:14+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Что там у Петросяна с Бузовой? Закулисные подробности голубого огонька на канале "Россия 1"

Обсуждаем все главные телепроекты, сериалы и шоу в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем все главные телепроекты, сериалы и шоу в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные события теленедели вместе с Егором Арефьевым в эфире программы «Глядя в телевизор» на Радио «Комсомольская правда»

Что там у Петросяна с Бузовой? Закулисные подробности голубого огонька на канале "Россия 1"

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Главные темы:

- Интервью с таинственным гостем, который назвался родным братом знаменитого актера.

- Канал Россия 24 сел в лужу, а признаваться не хочет. Канал Россия 24 показал в сюжет, в котором рассказал о человекообразном роботе, который хорошо знает математику, но хочет научиться писать стихи и рисовать. На самом деле это был человек в костюме робота. Зрители обвинили канал в подлоге. Канал не извинился, а ответил 6-минутным сюжетом: мол, а мы не утверждали, что это робот! Ну, может, неудачная формулировка была…

- Дана Борисова опять стала героиней шоу «Давай поженимся». Борисова сообщила, что избранник должен быть финансово независимым, без вредных привычек, близкого с ней возраста и, конечно, должен будет принять ее дочку. Уже полтора года Дана не пьет.

- Новая программа канала «Россия 1» «Пригласите на свадьбу». Суть в том, что звезды будут приглашенными гостями на свадьбах самых обычных людей. Ведет программу актриса Марина Федункив, уже сняты выпуски с Николаем Басковым, Натали, Анной Семенович, Филиппом Киркоровым и другими знаменитостями.

- Тайны голубых огоньков: что покажут на «России 1», что там у Петросяна с Бузовой.

- Зарубежные сериалы: что смотреть в каникулы.

«Нарко-4»,

«По ту сторону-2»,

«Настоящий детектив» - 19 января. Действие происходит в городе Озарк в Арканзасе, где детективам Уэйну Хейсу (Махершала Али) и Роланду Уэсту (Стивен Дорфф) предстоит расследовать загадочные исчезновения детей.

«Убийство по алфавиту». Би-би-си выложила трейлер сериала «Убийства по алфавиту», снятого по роману Агаты Кристи. Сюжет опубликованной в 1936 году книги рассказывает про преступника, который убивает не связанных друг с другом людей в алфавитном порядке их имен. На главную роль детектива Пуаро выбрали Джона Малковича. Кроме него в сериале снялись Руперт Гринт (рыжий из Гарри Поттера), Эндрю Бьюкен, Эймон Фаррен, Тара Фицджералд и другие. Первый из трех эпизодов сериала выйдет 26 декабря этого года.

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