СЕГОДНЯ 19:05 2018-12-14T20:20:25+03:00

Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?

Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло? 00:00 00:00

Главные темы:

- Центробанк повысил ключевую ставку: что будет с ипотекой в 2019 году.

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- Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?

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