2018-12-14T20:20:25+03:00
По сути дела. Дмитрий Потапенко
Дмитрий ПОТАПЕНКО@radio_kp

Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?

Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?

Обсуждаем экономические новости, которые касаются каждого с Дмитрием Потапенко

Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?

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Главные темы:

- Центробанк повысил ключевую ставку: что будет с ипотекой в 2019 году.

- Экономисты предупреждают об очередном кризисе в новом году

- Новогодний стол подорожал, а российские овощи дешевеют. Как так вышло?

- Выросла доля переводов с карты на карту. Как не попасть на деньги после изменений 1 января?

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