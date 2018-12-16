Либеральные журналисты продолжают топтать память доктора Лизы
Обсуждаем главные события недели вместе с политологом Геворгом Мирзояном в эфире Радио "Комсомольская правда"
Либеральные журналисты продолжают топтать память доктора Лизы
Главные темы:
- Объединительный собор в Киеве смог договориться о создании независимой украинской православной церкви. На собрании был принят устав и избран предстоятель.
- Украинский боксёр Усик пообещал защитить храмы от атак радикалов.
- Алексей Навальный осудил Путина, украинцы осудили его.
- Выборы губернатора Приморья и перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток.
- «Хочешь обезболить людей, надо поцеловать ручку негодяям»: Виктор Шендерович о вступлении Нюты Федермессер в ОНФ.
- Протесты во Франции.
- Путин хочет, чтобы рассказывали о репрессиях в школах.