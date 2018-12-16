2018-12-16T14:21:16+03:00
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Иван ПАНКИН@radio_kp

Либеральные журналисты продолжают топтать память доктора Лизы

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Обсуждаем главные события недели вместе с политологом Геворгом Мирзояном в эфире Радио "Комсомольская правда"

Либеральные журналисты продолжают топтать память доктора Лизы

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Главные темы:

- Объединительный собор в Киеве смог договориться о создании независимой украинской православной церкви. На собрании был принят устав и избран предстоятель.

- Украинский боксёр Усик пообещал защитить храмы от атак радикалов.

- Алексей Навальный осудил Путина, украинцы осудили его.

- Выборы губернатора Приморья и перенос столицы Дальнего Востока во Владивосток.

- «Хочешь обезболить людей, надо поцеловать ручку негодяям»: Виктор Шендерович о вступлении Нюты Федермессер в ОНФ.

- Протесты во Франции.

- Путин хочет, чтобы рассказывали о репрессиях в школах.

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В студии: Иван ПАНКИН, Надана ФРИДРИХСОН
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