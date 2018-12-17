17 Дек. 07:05 2018-12-17T12:24:58+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»

Россияне назвали любимого супергероя и рассказали, о чём мечтают в преддверии Нового года 00:00 00:00

Главные темы:

- Россияне назвали любимого супергероя. Это - Железный человек. Как вы относитесь к засилию американских супергероев в кино, на ТВ?

- По Петербургу ездит «удивительный таксист Руслан». Он играет пассажирам на укулеле и поет им песни о позитиве.

- Опрос показал, о чём мечтают россияне в преддверии Нового года.

- Горячая линия Деда Мороза открыта в 44 городах России. Звоним Деду Морозу в прямом эфире!

- Подводим промежуточные итоги выборов в Приморье.

- Не всё то шампанское, что с пузырьками. Как выбрать хорошее вино к Новому году.

- "Участники лжесобора и Иуды будут стерты из памяти": РПЦ ответила на создание на Украине новой церкви.

- Коридоры власти.

- Путин и рэп-концерты, запрет мата в культуре и полет мальчика на президентском вертолете.

- Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.