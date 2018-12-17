Россияне назвали любимого супергероя и рассказали, о чём мечтают в преддверии Нового года
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Россияне назвали любимого супергероя и рассказали, о чём мечтают в преддверии Нового года
Главные темы:
- Россияне назвали любимого супергероя. Это - Железный человек. Как вы относитесь к засилию американских супергероев в кино, на ТВ?
- По Петербургу ездит «удивительный таксист Руслан». Он играет пассажирам на укулеле и поет им песни о позитиве.
- Опрос показал, о чём мечтают россияне в преддверии Нового года.
- Горячая линия Деда Мороза открыта в 44 городах России. Звоним Деду Морозу в прямом эфире!
- Подводим промежуточные итоги выборов в Приморье.
- Не всё то шампанское, что с пузырьками. Как выбрать хорошее вино к Новому году.
- "Участники лжесобора и Иуды будут стерты из памяти": РПЦ ответила на создание на Украине новой церкви.
- Коридоры власти.
- Путин и рэп-концерты, запрет мата в культуре и полет мальчика на президентском вертолете.
- Под Каиром найдена гробница возрастом 4 тысячи лет.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.