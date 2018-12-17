Эксперты выступили против возвращения штрафов за превышение разрешенной скорости на 10–20 км/ч
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо в эфире программы «Дави на газ» на Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо в эфире программы «Дави на газ» на Радио «Комсомольская правда»
Эксперты выступили против возвращения штрафов за превышение разрешенной скорости на 10–20 км/ч
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