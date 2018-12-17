Сергей Лавров рассказал Радио «Комсомольская правда», что Порошенко готовит военную провокацию на конец декабря
Сергей Лавров рассказал Радио «Комсомольская правда», что Порошенко готовит военную провокацию на конец декабря
Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко обсуждают это в эфире программы «Военное ревю» на Радио «Комсомольская правда». А также рассказывают, чем занимаются военные атташе
Сергей Лавров рассказал Радио «Комсомольская правда», что Порошенко готовит военную провокацию на конец декабря
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