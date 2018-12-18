Планируем семейный бюджет после Нового года: советы экспертов
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в эфире программы «Главное - вовремя» на Радио «Комсомольская правда»
Планируем семейный бюджет после Нового года: советы экспертов
Главные темы:
- Самое интересное, о чем министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда».
- Россияне тратят на еду почти треть своих доходов. На Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости». Как спланировать семейный бюджет на декабрь-январь-февраль.
- Песков объяснил важность перехода на отечественное ПО враждебностью обстановки в мире. При этом пресс-секретарь президента не думает, что российский софт сможет сейчас полностью заменить зарубежный.
- Милонов нашел у дома «адовый ларечек», где детям продают пиво и просроченную газировку.
- Импортеры предупредили о перебоях с поставками импортного алкоголя перед Новым годом.
- Поздравляем с днем рождения Илью Авербуха.
- Так все-таки живая елка или искусственная? Главную новогоднюю ель срубили в Подмосковье.
- Зажигаем безопасно: 7 советов, как выбирать и где хранить пиротехнику.
- Коридоры власти.
- "Прибежала толпа таджиков, ингуши отстреливались с балкона": студенческая общага на окраине Москвы живет по законам гор.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.