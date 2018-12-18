В пробках россияне слушают радио, работают, поют и сидят в соцсетях
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Кириллом Бревдо в эфире программы «Дави на газ» на Радио «Комсомольская правда»
В пробках россияне слушают радио, работают, поют и сидят в соцсетях
Главные темы:
- Журнал «За рулем» совместно со специалистами аналитического агентства «Автостат» выяснили, чем россияне занимаются в пробках.
- В Татарстане предлагают криминализовать езду, будучи лишенным прав.
- Минниханов предложил отменить скидки при оплате штрафов за нарушение ПДД.