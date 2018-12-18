18 Дек. 13:05 2018-12-18T14:08:34+03:00

Рынок труда 2019. Какие профессии будут самыми прибыльными в новом году 00:00 00:00

Главные темы:

- Рынок труда 2019. Какие профессии будут самыми прибыльными в новом году. А между тем: Минтруд прогнозирует рост числа официально безработных на 38%. Чего ждёте от работы в новом году? Будут прибавки/премии?

- Минздрав планирует потратить четыре миллиарда рублей на ЗОЖ. Чего вам лично не хватает для ЗОЖа? Турников/дешёвых овощей/дорогих сигарет?