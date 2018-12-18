Рынок труда 2019. Какие профессии будут самыми прибыльными в новом году
Рассказываем в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»!
Рынок труда 2019. Какие профессии будут самыми прибыльными в новом году
Главные темы:
- Рынок труда 2019. Какие профессии будут самыми прибыльными в новом году. А между тем: Минтруд прогнозирует рост числа официально безработных на 38%. Чего ждёте от работы в новом году? Будут прибавки/премии?
- Минздрав планирует потратить четыре миллиарда рублей на ЗОЖ. Чего вам лично не хватает для ЗОЖа? Турников/дешёвых овощей/дорогих сигарет?