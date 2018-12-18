2018-12-18T18:09:08+03:00
Россия в движении
Антон ЧЕЛЫШЕВНаталья АГРЕ

ОСАГО-2019: все важные изменения системы

ОСАГО-2019: все важные изменения системыОСАГО-2019: все важные изменения системы

Рассказываем подробно обо всех нововведениях в подкасте «Россия в движении» Радио «Комсомольская правда»

ОСАГО-2019: все важные изменения системы

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Гость программы: Филипп Габуния, директор Департамента страхового рынка Центробанка, президент экспертного центра "Движение без опасности".

РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ. ОСАГО-2019: все важные изменения системы.В студии директор Департамента страхового рынка Центробанка РФ Филипп Габуния. Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.

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27 Ноября 2018 18:05 - 19:04

Россия в движении

Тема: Ради вашей безопасности. Страховщики рассказали, какие изменения ждут отрасль в ближайшие годы и какие меры предпринимают для безопасности дорожного движения

В студии: Антон ЧЕЛЫШЕВ, Наталья АГРЕ

В гостях: Игорь ЮРГЕНС
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