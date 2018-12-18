ОСАГО-2019: все важные изменения системы
Рассказываем подробно обо всех нововведениях в подкасте «Россия в движении» Радио «Комсомольская правда»
ОСАГО-2019: все важные изменения системы
Гость программы: Филипп Габуния, директор Департамента страхового рынка Центробанка, президент экспертного центра "Движение без опасности".
РОССИЯ В ДВИЖЕНИИ. ОСАГО-2019: все важные изменения системы.В студии директор Департамента страхового рынка Центробанка РФ Филипп Габуния. Ведущие: Антон Челышев и Наталья Агре.