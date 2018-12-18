18 Дек. 19:05 2018-12-18T20:41:50+03:00

Обсуждаем главные новости дня вместе с Андреем и Юлией Норкиными в подкасте «Простыми словами» Радио «Комсомольская правда»

Госдума приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства России, а родственники Петра Порошенко живут в Петербурге и Крыму 00:00 00:00

Главные темы:

- Госдума приняла закон об упрощении процедуры получения гражданства России.

- В Госдуме предлагают встать на защиту пострадавших за веру на Украине.

- История с украинской журналисткой Еленой Бойко.

- Родственники Петра Порошенко живут в Петербурге и Крыму, но говорить о нем отказываются. Президент Украины заявил о проверке всех чиновников, у которых есть близкие из России, но забыл о своей русской невестке.

- "Прибежала толпа таджиков, ингуши отстреливались с балкона": студенческая общага на окраине Москвы живет по законам гор.