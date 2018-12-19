19 Дек. 07:05 2018-12-19T11:08:19+03:00

Обсуждаем главные темы вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Как всё успеть до Нового года и 5 причин не идти на новогодний корпоратив 00:00 00:00

Главные темы:

- Как всё успеть до Нового года? Советы профессионального тайм-менеджера всем слушателям Радио «Комсомольская правда»!

- Купить подарки и раздать долги: Составлен список дел россиян к Новому году.

- Кокорин: Мы в СИЗО находимся незаконно! Мамаев назвал сумму компенсации водителю ведущей «Первого канала».

- Плати - и заказывай музыку: бесплатных песен на утренниках и корпоративах больше не будет. За музыку на этих мероприятиях россиянам придется отстегивать авторские отчисления.

- 5 причин не идти на новогодний корпоратив.

- Васильева заявила о нехватке педагогов в российских школах.

- Коридоры власти.

- Как Испания готовится в Рождеству?

- "Чтоб ты сдохла, тварь!" Как мошенники обманывают доверчивых граждан по телефону.

- Обзор прессы.

- Моуриньо уволен из «Манчестер Юнайтед».