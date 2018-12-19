Как всё успеть до Нового года и 5 причин не идти на новогодний корпоратив
Обсуждаем главные предновогодние темы (и не только их!) вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Как всё успеть до Нового года и 5 причин не идти на новогодний корпоратив
Главные темы:
- Как всё успеть до Нового года? Советы профессионального тайм-менеджера всем слушателям Радио «Комсомольская правда»!
- Купить подарки и раздать долги: Составлен список дел россиян к Новому году.
- Кокорин: Мы в СИЗО находимся незаконно! Мамаев назвал сумму компенсации водителю ведущей «Первого канала».
- Плати - и заказывай музыку: бесплатных песен на утренниках и корпоративах больше не будет. За музыку на этих мероприятиях россиянам придется отстегивать авторские отчисления.
- 5 причин не идти на новогодний корпоратив.
- Васильева заявила о нехватке педагогов в российских школах.
- Коридоры власти.
- Как Испания готовится в Рождеству?
- "Чтоб ты сдохла, тварь!" Как мошенники обманывают доверчивых граждан по телефону.
- Обзор прессы.
- Моуриньо уволен из «Манчестер Юнайтед».