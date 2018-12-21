СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-21T13:24:47+03:00

Обсуждаем пресс-конференцию Президента России вместе с экспертами, Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Владимир Путин пообещал когда-нибудь жениться, «как порядочный человек» 00:00 00:00

Главные темы:

- Про женитьбу, рэперов и российский флаг. Обсуждаем пресс-конференцию Владимира Путина.

- По соображениям совести: хабаровская пенсионерка нашла 250 тысяч рублей и отнесла в полицию.

- Отдых для граждан России с Нового года подорожает на 10-30%.

- Большинство жителей России встретят Новый год дома.

- Как правильно выбирать красную икру.

- Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой. Президент дал интервью девушке, которая мечтает стать журналистом. Он ответил на вопросы Регины, у которой поражен зрительный нерв. После этого они обменялись подарками.

В начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России, где решил поучаствовать в проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Президент пообещал исполнить желания пяти ребят.

- Коридоры власти.

- Украина планирует провокацию в Керченском проливе 24 декабря. Это стало известно из внутренних документов миссии наблюдателей ОБСЕ.

- Обзор прессы.