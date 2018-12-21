Владимир Путин пообещал когда-нибудь жениться, «как порядочный человек»
Обсуждаем пресс-конференцию Президента России вместе с экспертами, Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Владимир Путин пообещал когда-нибудь жениться, «как порядочный человек»
Главные темы:
- Про женитьбу, рэперов и российский флаг. Обсуждаем пресс-конференцию Владимира Путина.
- По соображениям совести: хабаровская пенсионерка нашла 250 тысяч рублей и отнесла в полицию.
- Отдых для граждан России с Нового года подорожает на 10-30%.
- Большинство жителей России встретят Новый год дома.
- Как правильно выбирать красную икру.
- Путин исполнил желание 17-летней Регины Парпиевой. Президент дал интервью девушке, которая мечтает стать журналистом. Он ответил на вопросы Регины, у которой поражен зрительный нерв. После этого они обменялись подарками.
В начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев России, где решил поучаствовать в проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. Президент пообещал исполнить желания пяти ребят.
- Коридоры власти.
- Украина планирует провокацию в Керченском проливе 24 декабря. Это стало известно из внутренних документов миссии наблюдателей ОБСЕ.
- Обзор прессы.