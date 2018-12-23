Что изменится после вывода американских войск из Сирии
Обсуждаем главные события недели вместе с экспертами в подкасте «Картина недели» Радио «Комсомольская правда»
Что изменится после вывода американских войск из Сирии
Эксперты в студии:
- политолог Надана Фридрихсон
- замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров
Главные темы:
- Отставка Метиса и вывод американских военных из Сирии.
- Верховная Рада призывает Порошенко начать войну с Россией.
- Пресс-конференция Владимира Путина.