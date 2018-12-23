2018-12-23T13:59:44+03:00
Картина недели
Иван ПАНКИННадана ФРИДРИХСОН

Что изменится после вывода американских войск из Сирии

Что изменится после вывода американских войск из СирииЧто изменится после вывода американских войск из Сирии

Обсуждаем главные события недели вместе с экспертами в подкасте «Картина недели» Радио «Комсомольская правда»

Что изменится после вывода американских войск из Сирии

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Эксперты в студии:

- политолог Надана Фридрихсон

- замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров

Главные темы:

- Отставка Метиса и вывод американских военных из Сирии.

- Верховная Рада призывает Порошенко начать войну с Россией.

- Пресс-конференция Владимира Путина.

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Картина недели

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В студии: Иван ПАНКИН, Надана ФРИДРИХСОН
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