СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-25T13:41:01+03:00

Обсуждаем главные события с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

«Комсомолка» в 1996 году предсказала появление смартфона и вакцины от рака. Разбираемся, что ещё сбылось 00:00 00:00

Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Пресс-служба главного управления МЧС по Воронежской области назвала снежки подручным средством пожаротушения, а действия пожарного, который кидал их в искрящиеся провода – «изящным и безопасным» решением вопроса в ситуации, когда кабели находятся под напряжением.

- Россияне назвали важнейшие события 2018 года. Открытие Крымского моста, пенсионная реформа, выборы президента — эти события россияне считают важнейшими событиями 2018 года, показал опрос Левада-центра. Почти для половины опрошенных год оказался тяжелее предыдущего. Далее идут проведение чемпионата мира по футболу в России (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), стрельба в Керченском политехническом колледже (28%), конфликт в Керченском проливе и введение военного положения на Украине (25%), военные действия в Сирии (ракетные удары США, крушение российского самолета-разведчика ИЛ и др. — 22%).

- Тарифы на такси в Москве взлетели в два-три раза из-за предновогоднего ажиотажа, снегопада и пробок.

- В интернете нашли старую «Комсомолку» с предсказаниями будущего. Проверяем, сбылось ли.

- По итогам 2018 года впервые за десять лет численность населения России сократится.

- Центробанк прорабатывает возможность помощи ипотечникам. Как заявила в эксклюзивном интервью радио Комсоомльская правда глава ЦБ Эльвира Набиуллина, некоторые кредитные организации пока против этого, но к людям нужно подходить человечно.

- Дави на газ. ГИБДД предлагает ввести штрафы за превышение скорости на 10 км/ч. 8 новых моделей и новый слоган — планы АВТОВАЗа. Московским водителям рекомендовали пересесть на метро из-за снега.

- Метеорит не падал. Оползень оказался причиной обрушения сопки под Хабаровском. Жители Дальнего Востока оказались под угрозой подтопления.

- Портал «КиноПоиск» составил рейтинг самых популярных у россиян фильмов и сериалов 2018 года. Главной кинолентой признана черная комедия «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны.

- Подарочные карты в России захотели запретить.

- В российских школах вводятся две новые должности — старший и ведущий учителя. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева.

- Коридоры власти.

- Под Красноярском медведь на корпоративе откусил женщине руку.

- У туристов из России растёт популярность туров на Рождественские праздники в страны Европы. Граждане берут отпуска, чтобы посетить рождественские распродажи и ярмарки, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

- Россияне покупают новогодние подарки в кредит. В декабре текущего года вдвое по сравнению с прошлым годом выросло число микрокредитов, взятых россиянами на подарки к Новому году.

- «Дети в какой-то степени меркантильные»: якутский Дед Мороз рассказал, о чем его просят в письмах.