СЕГОДНЯ 07:05 2018-12-27T13:22:15+03:00

Обсуждаем главные темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

Как правильно подготовиться к новому году: эксперты назвали лучшие мандарины, подарки и направления для путешествий 00:00 00:00

Главные темы:

- Эксклюзив "Комсомольской правды"! Директор Росгвардии Виктор Золотов: «Спасибо Навальному, что хотя бы Сталина на мою дачу не поселил»

https://www.kp.ru/daily/26926.4/3973215/

- Честно о мандаринах: сорта, мифы, правила выбора. Эксперты Роскачества рассказали, какие самые безопасные и вкусные.

- Обзор прессы.

- Хоть стой, хоть падай! Европейцы едут в Россию затариваться в преддверие Нового года

https://m.spb.kp.ru/daily/26919/3965642/

- Эксперты зафиксировали рост числа кредитов на покупку новогодних подарков.

- Дави на газ. Наказание за повторную езду без прав хотят ужесточить. Mitsubishi объявила о повышении цен на весь модельный ряд в России. Как растет спрос на такси в новогодний период?

- Ассоциация туроператоров назвала главные направления российских туристов на Новый год.

- Вот это кино! Обзор киноновинок от замглавного редактора КП Евгения Сазонова.

- В США федеральный суд отменил запрет на нунчаки, действовавший в штате Нью–Йорк с 1974 года.

- Россияне вчитались в меню. Они все чаще экономят в ресторанах.

- Россияне назвали лучшего актера и лучшего музыканта года.

- СМИ узнали о подорожании мобильного интернета в России.

- Коридоры власти.

- Школьный дворник из Удмуртии рисует на снегу картины.

- Как не принести домой проблемы вместе с ёлкой.