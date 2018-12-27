Как правильно подготовиться к новому году: эксперты назвали лучшие мандарины, подарки и направления для путешествий
Обсуждаем главные предновогодние темы с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»
Как правильно подготовиться к новому году: эксперты назвали лучшие мандарины, подарки и направления для путешествий
Главные темы:
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https://www.kp.ru/daily/26926.4/3973215/
- Честно о мандаринах: сорта, мифы, правила выбора. Эксперты Роскачества рассказали, какие самые безопасные и вкусные.
- Обзор прессы.
- Хоть стой, хоть падай! Европейцы едут в Россию затариваться в преддверие Нового года
https://m.spb.kp.ru/daily/26919/3965642/
- Эксперты зафиксировали рост числа кредитов на покупку новогодних подарков.
- Дави на газ. Наказание за повторную езду без прав хотят ужесточить. Mitsubishi объявила о повышении цен на весь модельный ряд в России. Как растет спрос на такси в новогодний период?
- Ассоциация туроператоров назвала главные направления российских туристов на Новый год.
- Вот это кино! Обзор киноновинок от замглавного редактора КП Евгения Сазонова.
- В США федеральный суд отменил запрет на нунчаки, действовавший в штате Нью–Йорк с 1974 года.
- Россияне вчитались в меню. Они все чаще экономят в ресторанах.
- Россияне назвали лучшего актера и лучшего музыканта года.
- СМИ узнали о подорожании мобильного интернета в России.
- Коридоры власти.
- Школьный дворник из Удмуртии рисует на снегу картины.
- Как не принести домой проблемы вместе с ёлкой.