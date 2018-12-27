Почему запад давно оправился от кризиса 2008 года, а мы до сих пор не можем
Подводим экономические итоги года с профессором, доктором экономических наук Александром Бузгалиным
Насколько реально санкции влияют на нашу экономику, в них ли на самом деле корень наших бед и что будет с экономикой в следующем году, рассказываем в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»
Почему запад давно оправился от кризиса 2008 года, а мы до сих пор не можем
00:00
00:00
Гость программы: Андрей Евгеньевич Городецкий, сотрудник Института экономики РАН.