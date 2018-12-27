2018-12-27T15:48:32+03:00
Личные деньги
Александр БУЗГАЛИН@radio_kp

Почему запад давно оправился от кризиса 2008 года, а мы до сих пор не можем

Подводим экономические итоги года с профессором, доктором экономических наук Александром БузгалинымПодводим экономические итоги года с профессором, доктором экономических наук Александром Бузгалиным

Насколько реально санкции влияют на нашу экономику, в них ли на самом деле корень наших бед и что будет с экономикой в следующем году, рассказываем в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Почему запад давно оправился от кризиса 2008 года, а мы до сих пор не можем

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Гость программы: Андрей Евгеньевич Городецкий, сотрудник Института экономики РАН.

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