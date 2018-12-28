«А мы с друзьями ходим в баню!» Как необычно встретить Новый год и как долго можно хранить новогодние блюда
Сегодня в «ПодЗарядке» отмечаем корпоративный новый год, поём песни под гитару и рассказываем, как не перебрать на праздниках и что делать, если перебрали
«А мы с друзьями ходим в баню!» Как необычно встретить Новый год и как долго можно хранить новогодние блюда
Главные темы:
- Жительнице Читы, которая за 25 лет не решилась сдать советский паспорт, отказали в получении российского, говорится на сайте прокуратуры Забайкальского края.
- Одна из примет Нового года: сколько еды ни готовь, на утро все равно останется. "Приходите в гости салаты доедать", — часто говорим мы или кто-то нам. не только 1, но даже 2 или 3 января? Как долго можно хранить оливье, холодец и другие новогодние блюда?
- Хоть стой, хоть падай! Первоклассница из Петербурга в одиночку уехала на поезде к Деду Морозу.
- Рассказываем про разные варианты отдыха и празднования Нового года.
- Дави на газ. В России выросла стоимость полисов КАСКО. "Увидев это, не спешите проезжать мимо": что значит жилетка на зеркале машины?
- Одна из главных опасностей зимы: как действовать в случае провала под лед.
- Как руководство страны собирается провести новогодние праздники?
- Сколько звезды отечественной эстрады зарабатывают на новогодних корпоративах?
- Названы лучшие города СНГ для зимних путешествий.
Как отмечает агентство "ТурСтат", в среднем туристы приезжают в города СНГ на срок от трех до семи дней.
- Кэти Гласс и Роб Риндер - популярные блогеры из Великобритании путешествует по России и выкладывают посты в твиттере о жизни в России.
- Роспотребнадзор запустил горячую линию по услугам такси и каршеринга на новогодних праздниках.
- Коридоры власти.
- Как готовятся к встрече Нового года в городах России: звоним в города вещания Радио "Комсомольская правда"!
- Ведущие утреннего шоу "Главное - вовремя" Михаил Антонов и Мария Баченина пришли в гости к Веронике Борисенковой и Сергею Краснову. Песни под гитару, шутки, звонки Жириновскому. Всё, как мы любим.