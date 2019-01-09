9 Янв. 2019 2019-01-09T12:59:11+03:00

Салаты съедены, подарки развёрнуты - как вернуться к работе после долгих праздников 00:00 00:00

Главные темы:

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- Взрыв в Магнитогорске: разбираемся, что произошло. По предварительным данным, в жилье нуждаются 403 человека. Пока же пострадавшие могут жить в пунктах временного размещения или снимать жилье на деньги, которые им выделили власти. Арендовать квартиры решили 27 семей. Каждая из них получит до 15 тыс руб на оплату аренды. Деньги будут выплачиваться ежемесячно, один квартал. В пунктах временного размещения зарегистрирован 21 человек, по факту проживает 16.

Однако жители и других подъездов пострадавшего дома требуют их расселить. Люди говорят о трещинах в стенах и на потолке, опасаются, что дом поведет. Они заявляют, что квартиры после трагедии упали в цене и продать их будет невозможно. Им тяжело оставаться в доме и морально, ведь страшная трагедия произошла в нескольких шагах. Петицию с требованием расселения подписали более 4,5 тыс человек.

- Давайте обсудим! Салаты съедены, подарки развёрнуты - как вернуться к работе после долгих праздников. у праздников есть существенная отрицательная черта – они когда-то заканчиваются. Выходить на работу после вольных праздничных дней бывает настолько трудно, что психологи говорят о "постпраздничном синдроме" или "постпраздничной депрессии". Советы психологов, как пережить возвращение на работу.

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