Что год 2019-й нам готовит: коммуналка подорожает дважды, дачи станут жилыми домами, а самозанятых ждут 4%
Разбираемся, что меняется для наших кошельков с 1 января, в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»
Что год 2019-й нам готовит: коммуналка подорожает дважды, дачи станут жилыми домами, а самозанятых ждут 4%
Главные темы:
- Что год 2019-й нам готовит: коммуналка подорожает дважды, дачи станут жилыми домами, а самозанятых ждут 4%.
- В России не покупают страховой полис потому, что живут, как на вулкане.
- Как начать зарабатывать больше в Новом году?
- Максим Топилин пообещал бюджетникам повышение зарплат.