9 Янв. 2019 2019-01-09T15:10:40+03:00

Разбираемся, что меняется для наших кошельков с 1 января, в подкасте «Личные деньги» Радио «Комсомольская правда»

Что год 2019-й нам готовит: коммуналка подорожает дважды, дачи станут жилыми домами, а самозанятых ждут 4% 00:00 00:00

Главные темы:

- Что год 2019-й нам готовит: коммуналка подорожает дважды, дачи станут жилыми домами, а самозанятых ждут 4%.

- В России не покупают страховой полис потому, что живут, как на вулкане.

- Как начать зарабатывать больше в Новом году?

- Максим Топилин пообещал бюджетникам повышение зарплат.