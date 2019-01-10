В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные, а «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах
Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»
В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные, а «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах
Главные темы:
- Новогоднее шоу Урганта удалили из сети за мат.
- Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе.
- Лаос вернул России тридцать танков Т-34, их разместят в Подмосковье.
- Владелец павильонов для съемок «Движения вверх» сообщил о предстоящем банкротстве.
- Пострадавший дом в Магнитогорске останется жилым.
- В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные.
- Дави на газ. В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. С 1 января средняя стоимость автомобиля в РФ выросла до 5%. Возобновлены поставки автомобилей Ravon в Россию.
- «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах.
- Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину.
- Обзор прессы.
- Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях.
- 12 лет назад Apple представила первый iPhone.
- В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту.
- Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остается пятитысячная.
- Коридоры власти.
- «Григорий Перельман уже год ходит в калошах на босу ногу.
- "Аэрофлот" готов обсудить вопрос о присвоении самолету имени Егора Летова.