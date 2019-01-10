2019-01-10T12:34:58+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные, а «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные, а «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах

00:00
00:00

Главные темы:

- Новогоднее шоу Урганта удалили из сети за мат.

- Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе.

- Лаос вернул России тридцать танков Т-34, их разместят в Подмосковье.

- Владелец павильонов для съемок «Движения вверх» сообщил о предстоящем банкротстве.

- Пострадавший дом в Магнитогорске останется жилым.

- В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные.

- Дави на газ. В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. С 1 января средняя стоимость автомобиля в РФ выросла до 5%. Возобновлены поставки автомобилей Ravon в Россию.

- «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах.

- Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину.

- Обзор прессы.

- Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях.

- 12 лет назад Apple представила первый iPhone.

- В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту.

- Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остается пятитысячная.

- Коридоры власти.

- «Григорий Перельман уже год ходит в калошах на босу ногу.

- "Аэрофлот" готов обсудить вопрос о присвоении самолету имени Егора Летова.

Скачать передачу [mp3, 178.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
12 Декабря 2018 7:05 - 11:04

ПодЗарядка

Тема: Врачи госклиник получали приказы предлагать пациентам платные медицинские услуги, а Жириновский призвал россиян не оставлять чаевые официантам и таксистам

В студии: Вероника БОРИСЕНКОВА, Сергей КРАСНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Роспотребнадзор разъяснил ситуацию с запретом проноса еды в школы
Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Помпео подтвердил, что США выведут войска из Сирии
Трамп заявил о готовности отменить поездку в Давос из-за шатдауна
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве полностью восстановили
В Москве открыли движение по Волоколамскому шоссе в сторону области
Роскомнадзор нашел признаки террористической идеологии в материалах Би-би-си
Украина не стала направлять соболезнования России после взрыва в Магнитогорске
Apple и Google решили не повышать цены на приложения из-за НДС
В сети появилось видео опасной посадки крупнейшего в мире лайнера
Делегация из WADA приступила к работе по получению базы данных московской лаборатории
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Порошенко уличили в незаконном присвоении Филарету звания Героя Украины
В Британии задержан водитель грузовика, пытавшийся провезти в страну 27 мигрантов