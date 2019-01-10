10 Янв. 2019 2019-01-10T12:34:58+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные, а «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах 00:00 00:00

Главные темы:

- Новогоднее шоу Урганта удалили из сети за мат.

- Названы пять продуктов, вызывающих рост жира на животе.

- Лаос вернул России тридцать танков Т-34, их разместят в Подмосковье.

- Владелец павильонов для съемок «Движения вверх» сообщил о предстоящем банкротстве.

- Пострадавший дом в Магнитогорске останется жилым.

- В Госдуме предложили сделать свободные новогодние выходные.

- Дави на газ. В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. С 1 января средняя стоимость автомобиля в РФ выросла до 5%. Возобновлены поставки автомобилей Ravon в Россию.

- «Почта России» начала взимать с россиян пошлины за покупки в зарубежных интернет-магазинах.

- Дмитрий Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину.

- Обзор прессы.

- Олимпийская чемпионка обвинила тренера в систематических изнасилованиях.

- 12 лет назад Apple представила первый iPhone.

- В Тихом океане дрейфует горящее судно с автомобилями на борту.

- Самой популярной купюрой у фальшивомонетчиков остается пятитысячная.

- Коридоры власти.

- «Григорий Перельман уже год ходит в калошах на босу ногу.

- "Аэрофлот" готов обсудить вопрос о присвоении самолету имени Егора Летова.