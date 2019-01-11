11 Янв. 18:05 2019-01-11T19:49:40+03:00

Певец Дима Билан просит ввести цензуру в музыке. ЛДПР и Минкульт против 00:00 00:00

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- Netflix купил российский сериал «Лучше чем люди» за $1 млн. (бюджет одной серии составил около 20 млн руб., то есть весь проект обошелся примерно в 320 млн руб.). С правом эксклюзивного показа на всех территориях, кроме России и Китая, под брендом Netflix Original. Локализация предполагает дубляж сериала на 25 языков. До этого Netflix покупал права на сериалы «Троцкий», «Метод» и «Мажор», «Хождение по мукам», но за меньшие деньги и грузил их с сабами.

- Певец Дима Билан просит ввести цензуру в музыке. ЛДПР и Минкульт против.

- «Уральские пельмени» уже не те. Участник полуразвалившегося коллектива Сергей Исаев отдыхал на Таиланде, неудачно пошутил про «бушующий ураган» и обидел уставших от безденежья россиян. «Здесь, конечно же, смерч. Здесь шторм. Здесь выкидывает на берег яхты, красивых женщин, алкоголь», - говорит Исаев на видео и предлагает всем отдыхать на курортах Краснодарского края. Чуть ранее Исаев разместил пост с фотографиями выбранного для отдыха отеля и подписал: «Кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых».

- Петр Захаров, победивший в «Голосе», оказался неожиданно хорошим парнем.