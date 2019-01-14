2019-01-14T11:47:36+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены

По-вашему, стоит ли запретить бытовой газ в многоквартирных домах? Что нужно сделать, чтобы россияне перестали гибнуть от взрывов газа? Обсуждаем с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»По-вашему, стоит ли запретить бытовой газ в многоквартирных домах? Что нужно сделать, чтобы россияне перестали гибнуть от взрывов газа? Обсуждаем с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

По-вашему, стоит ли запретить бытовой газ в многоквартирных домах? Что нужно сделать, чтобы россияне перестали гибнуть от взрывов газа? Обсуждаем с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены

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В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены.

Путин по телефону поручил ростовскому губернатору оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в доме в г. Шахты, заявили в Кремле. Кроме того, президент поручил главе СК провести всестороннее расследование причин взрыва газа в многоэтажке.

Взрыв произошел на улице Хабарова, снесло два этажа: 8 и 9. Точно известно об одной погибшей: Ларикова Виктория из квартиры 71, в которой и произошел взрыв. Ее дочь госпитализирована.

Всего на этот момент двенадцать пострадавших, пятерым потребовалась медицинская помощь. Двоих освободили из-под завалов, четверых ищут.

В аэропорту города Ростов-на-Дону для санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен самолет Ан-148 с медицинскими модулями.

Из-за угрозы обрушения завалы разбирают очень аккуратно.

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