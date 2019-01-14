В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены
По-вашему, стоит ли запретить бытовой газ в многоквартирных домах? Что нужно сделать, чтобы россияне перестали гибнуть от взрывов газа? Обсуждаем с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены
В Ростовской области произошел взрыв бытового газа: один человек погиб, семь спасены.
Путин по телефону поручил ростовскому губернатору оказать всестороннюю помощь пострадавшим в результате взрыва газа в доме в г. Шахты, заявили в Кремле. Кроме того, президент поручил главе СК провести всестороннее расследование причин взрыва газа в многоэтажке.
Взрыв произошел на улице Хабарова, снесло два этажа: 8 и 9. Точно известно об одной погибшей: Ларикова Виктория из квартиры 71, в которой и произошел взрыв. Ее дочь госпитализирована.
Всего на этот момент двенадцать пострадавших, пятерым потребовалась медицинская помощь. Двоих освободили из-под завалов, четверых ищут.
В аэропорту города Ростов-на-Дону для санитарно-авиационной эвакуации в готовность приведен самолет Ан-148 с медицинскими модулями.
Из-за угрозы обрушения завалы разбирают очень аккуратно.