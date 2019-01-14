Как Сергей Королев спас планету от ядерной войны
111 лет назад родился знаменитый конструктор, благодаря которому человечество освоило космос
Как Сергей Королев спас планету от ядерной войны
О том, каким был в жизни отец советской космонавтики, что скрывалось за парадным фасадом большой звездной гонки мы поговорили с писателем и журналистом Владимиром Губаревым - одним из первых космических летописцев. В 60-70 годах он работал в отделе науки «Комсомольской правды» был лично знаком с Королевым, Гагариным и другими главными героями покорения космоса и сам являлся непосредственным свидетелем ключевых событий этой эпопеи.