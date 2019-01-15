СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-15T14:05:53+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Сколько стоит новый год: Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей 00:00 00:00

Главные темы:

- Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей.

- Отложите новогодние сладости и начните вести ежедневник: представитель Минздрава дал рекомендации, как возвращаться к трудовым будням.

- Сотни девушек выложили свои откровенные фото ради съемок в кино с сыном мэра Казани.

- Пермяк из села Лобаново покорил интернет исполнением саундтрека из сериала «Шерлок» на балалайке.

- Последние новости из Шахт, где накануне взорвался газ в доме.

- Депутаты Клишас и Вяткин подготовили закон "О борьбе с фековыми новостями", который предусматривает штраф за заведомо недостоверную информацию.

- Кокорин заявил ОНК об обострении травмы колена в СИЗО.

- Группа "Бутырка" записала песню в поддержку Кокорина и Мамаева.

- Коридоры власти.

- «Это ряженные мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.