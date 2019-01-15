Сколько стоит новый год: Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Сколько стоит новый год: Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей
Главные темы:
- Россияне потратили на встречу Нового года в среднем 14 тысяч рублей.
- Отложите новогодние сладости и начните вести ежедневник: представитель Минздрава дал рекомендации, как возвращаться к трудовым будням.
- Сотни девушек выложили свои откровенные фото ради съемок в кино с сыном мэра Казани.
- Пермяк из села Лобаново покорил интернет исполнением саундтрека из сериала «Шерлок» на балалайке.
- Последние новости из Шахт, где накануне взорвался газ в доме.
- Депутаты Клишас и Вяткин подготовили закон "О борьбе с фековыми новостями", который предусматривает штраф за заведомо недостоверную информацию.
- Кокорин заявил ОНК об обострении травмы колена в СИЗО.
- Группа "Бутырка" записала песню в поддержку Кокорина и Мамаева.
- Коридоры власти.
- «Это ряженные мошенники»: Автор фильмов о «Битве Экстрасенсов» раскрыл всю правду о шоу.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.