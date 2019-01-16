Испытано на себе: «Комсомолка» проверила систему распознавания лиц в нижегородской школе. Можно ли обмануть систему?
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Испытано на себе: «Комсомолка» проверила систему распознавания лиц в нижегородской школе. Можно ли обмануть систему?
Главные темы:
- Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продают на аукционе за 6000 рублей.
- Испытано на себе: "Комсомолка" проверила систему распознавания лиц в нижегородской школе. Можно ли обмануть систему?
- Счетная палата заявила о недоступности возможностей системы «112» для двух третей населения. Возможности системы вызова экстренных служб «112» доступны только 28% россиян, проживающих на 15% территории страны.
- У блогеров новая акция - купи у бабушки все продукты.
- Москва и Екатеринбург возглавили рейтинг интернет-зависимых городов РФ. В середине списка оказался Челябинск.
- Тело девушки нашли при разборе завалов дома в Шахтах. Это пятая жертва ЧП. Поисковая операция завершена, сообщили в МЧС.
- Бизнес на трагедии. Как мошенники торгуют датчиками утечки газа.
- Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе.
- Коридоры власти.
- Простой мужик с Урала выиграл 500 миллионов в лотерею и теперь расплатится с ипотекой.
- Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России.
- Обзор прессы.
- Новости спорта.