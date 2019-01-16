СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-16T13:27:40+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Испытано на себе: «Комсомолка» проверила систему распознавания лиц в нижегородской школе. Можно ли обмануть систему? 00:00 00:00

Главные темы:

- Бутылку колы сорокалетней давности из Новороссийска продают на аукционе за 6000 рублей.

- Испытано на себе: "Комсомолка" проверила систему распознавания лиц в нижегородской школе. Можно ли обмануть систему?

- Счетная палата заявила о недоступности возможностей системы «112» для двух третей населения. Возможности системы вызова экстренных служб «112» доступны только 28% россиян, проживающих на 15% территории страны.

- У блогеров новая акция - купи у бабушки все продукты.

- Москва и Екатеринбург возглавили рейтинг интернет-зависимых городов РФ. В середине списка оказался Челябинск.

- Тело девушки нашли при разборе завалов дома в Шахтах. Это пятая жертва ЧП. Поисковая операция завершена, сообщили в МЧС.

- Бизнес на трагедии. Как мошенники торгуют датчиками утечки газа.

- Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в Европе.

- Коридоры власти.

- Простой мужик с Урала выиграл 500 миллионов в лотерею и теперь расплатится с ипотекой.

- Предприниматели предложили ввести налог на выезд из России.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.