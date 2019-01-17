СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-17T12:24:23+03:00

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Настя Рыбка решила баллотироваться в президенты Беларуси, а Чубайс заявил, что богатые должны платить больше за электричество 00:00 00:00

Главные темы:

- Новости последнего времени о школьном питании пугают. Роспортребнадзор может запретить некоторые домашние продукты в школе. Архангельским школьникам могут запретить приносить еду из дома. В Улан-Удэ рассказали о запрете домашней еды в школах. В Перми 16% учеников не едят в школьных столовых, но пока не запрещено приносить еду из дома. И на фоне этого новость. "Ее рвало от голода!": В Набережных Челнах школьницу отказались кормить в столовой из-за отсутствия на первом уроке.

- Сотни пар оккупировали ЗАГС в Петербурге ради «красивой» даты. На Крещение создать семью решили 154 жителя Саратовской области. Красивая дата, красивые номера телефонов и машин - понты или вера в нумерологию?

- Врачи предупредили об опасности купания в ледяной проруби, а в МЧС посоветовали пробежаться перед окунанием в купель в Крещение.

- «Т-34» вырвался в лидеры российского кинопроката. Министр культуры РФ Владимир Мединский положительно отозвался о новом отечественном военном фильме «Т-34», назвав его "достойным и современным".

- Взрыв в Магнитогорске: что стало причиной? Расследование Ульяны Скойбеды.

- От каких платежей за услуги ЖКХ могут отказаться хозяева квартир.

- Чубайс: Богатые должны больше платить за электроэнергию. Глава РОСНАНО назвал Россию бедной, но одной из самых энергорасточительных стран в мире.

- В Тольятти учительница ударила школьницу по лицу.

- В ЦБ увидели в сказках помеху финансовой культуре россиян. Некоторые сказки формируют у россиян веру в легкое получение вознаграждений и вредят формированию культуры финансовой грамотности, заявил в Госдуме первый зампред Центробанка Сергей Швецов, пишет агентство «Москва».

- Обзор прессы.

- Норвежский биатлонист Тарьей Бе обратился к российской биатлонистке Светлане Слепцовой с просьбой вернуться в спорт и предложил гражданство своей страны.

- Новости спорта.