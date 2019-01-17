95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.
Главные темы:
- 95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.
- Присоединение территорий войска Запорожского к Русскому царству в 1654 году.
- Екатерина II: как ей удалось превратить Россию в сверхдержаву.