17 Янв. 21:05 2019-01-17T22:23:28+03:00

95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти. 00:00 00:00

Главные темы:

- 95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.

- Присоединение территорий войска Запорожского к Русскому царству в 1654 году.

- Екатерина II: как ей удалось превратить Россию в сверхдержаву.