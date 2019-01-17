2019-01-17T22:23:28+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ

95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.

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Главные темы:

- 95 лет со дня смерти Владимира Ленина. Если бы он прожил еще 10 лет, ни Сталин, ни Гитлер не пришли бы к власти.

- Присоединение территорий войска Запорожского к Русскому царству в 1654 году.

- Екатерина II: как ей удалось превратить Россию в сверхдержаву.

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23 Июля 2018 21:05 - 22:04

Предыстория: мысли, факты, суждения

Тема: Украинские власти утверждают, что Илья Муромец родился под Черниговым. Русский богатырь пополнит ряды проекта Антироссия?

В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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