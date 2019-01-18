2019-01-18T11:43:02+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих, а военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих, а военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями

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Главные темы:

- В Мурманске произошел взрыв газа.

- Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево. Настя Рыбка устроила шоу во время задержания в аэропорту.

- Читинский депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих.

- Военнослужащим запаса запретят пользоваться соцсетями, пишут СМИ.

- Набухаться у нас перед полётом можно. Это разрешено. Покурить нельзя. Летать никто не боится. И курящие особенно, поэтому им несложно не курить 3-5-10 часов полёта и ещё 2-3 в аэропорту. Во всём мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий в аэропортах есть курилки, где несчастные табакозависимые могут покурить, никому не мешая. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, мы не Австралия и не Антарктида. Мы всегда идём своим путём, а Минздрав ведёт нас.

- Фильм "Охотники за привидениями" решили переснять. Какой фильм на ваш взгляд имеет достойное продолжение?

- ИГ заявило об ответственности за взрыв в Магнитогорске.

- 50-тысячный стадион в Кёльне встал, услышав Русскую песню.

- Женщина, которая спаслась на пожаре в офисном здании в Перми, родила.

- Большинство россиян (64%) считают, что учителям и тренерам нужно относиться к одаренным детям так же, как и к остальным. Чуть более половины респондентов (52 процента) отмечают, что талантливые девочки и мальчики вырастают в обычных взрослых, не реализуя своих способностей.

- ГИТИС выяснил у посетителей театров оптимальную цену на билеты.

- Госдума рассмотрит проект против перекупщиков билетов.

- Все билеты на летний концерт Rammstein в Петербурге раскупили.

- Коридоры власти.

- Источник: два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке.

- Обзор прессы.

- Новости спорта.

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