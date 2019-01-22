2019-01-22T11:14:03+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Всё по-новой. ЦБ рассказал о грядущей реформе пенсионных накоплений

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «ПодЗарядка» Радио «Комсомольская правда»

Всё по-новой. ЦБ рассказал о грядущей реформе пенсионных накоплений

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Главные темы:

- Ожоги и обморожение: 14 спасенных во время пожара в Черном море везут в Керчь в тяжелом состоянии. Среди членов экипажа нет граждан России. Загоревшиеся суда шли под флагом Танзании, на борту были граждане Турции и Индии, всего 31 человек: 14 спасли, 11 погибли, остальных пока ищут в воде.

- В Госдуме предложили увеличить премии некурящим сотрудникам.

- После убийства директора «Бургер Кинга» попутчиком, в сервисе BlaBlaCar введут идентификацию пользователей через паспорта.

- В России составили портрет типичного магазинного вора. Типичный российский магазинный вор — мужчина до 35 лет в состоянии алкогольного опьянения, не имеющий постоянного дохода и уже совершавший нарушения. Средняя сумма кражи — тысяча рублей, выяснили эксперты.

- Пассажиры начали покупать первые невозвратные билеты в поезда РЖД. Компания открыла продажи таких билетов в воскресенье на поезда отправлением с 19 апреля, то есть за 90 дней до даты поездки. Невозвратные билеты в рамках пилотного проекта можно купить в двухэтажные сидячие поезда 740/739 МоскваВоронеж и купе поезда 26/25 Москва — Ижевск.

- ЦБ раскрыл детали реформы пенсионных накоплений

Индивидуальный пенсионный капитал будет формироваться за счет отчислений граждан и средств работодателя, который сможет софинансировать взносы работника, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

- Актриса Джамила Джамил в своем аккаунте в Twitter выступила против рекламной кампании антицеллюлитных средств косметического бренда Avon. «Хватит унижать женщин из-за возраста, морщин и целлюлита», — заявила Джамил и назвала создателей рекламы клоунами.

- Речь казахского телеведущего рассмешила пользователей сети. Телеведущий казахстанского телевидения прославился в интернете благодаря упражнениям для улучшения дикции на родном языке.

- Дави на газ. АВТОВАЗ объявил скидки на автомобили LADA 2018 года выпуска. Новый Volkswagen Golf заметили без камуфляжа. Скрытые камеры появятся в автомобилях каршеринга.

- Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось.

- Встреча Абэ и Путина: Рубикон перейден, назад дороги нет? Из Японии передает наш спецкор Дарья Асламова: японцы уверены, что Россия должна вернуть все 4 острова бесплатно, извиниться за их окупацию и заплатить компенсацию семьям военнопленных.

- Коридоры власти.

- Обзор прессы.

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