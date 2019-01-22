2019-01-22T13:27:06+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСВалентин АЛФИМОВ

«Ради справедливости убить человека - это нормально». Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

Обсуждаем всё, что касается детейОбсуждаем всё, что касается детей

Детям дали список странных утверждений и предложили написать, с чем они согласны, а с чем — нет. Обсуждаем вместе с ведущим научным сотрудником Центра исследований современного детства ВШЭ Алексеем Обуховым насколько опасны и законны ли подобные тесты.

«Ради справедливости убить человека - это нормально». Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

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