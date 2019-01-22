«Ради справедливости убить человека - это нормально». Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Детям дали список странных утверждений и предложили написать, с чем они согласны, а с чем — нет. Обсуждаем вместе с ведущим научным сотрудником Центра исследований современного детства ВШЭ Алексеем Обуховым насколько опасны и законны ли подобные тесты.
«Ради справедливости убить человека - это нормально». Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей