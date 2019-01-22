Дарья Асламова: Японцы хотят острова бесплатно, с извинениями и компенсациями за военнопленных!
Японцы и слушать не хотят о переговорах по Курилам! По их версии, Россия обязана вернуть острова безоговорочно, еще и выплатив компенсацию за "оккупацию".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Почему Курилы стратегически важны для России, как они стали российскими, на что сейчас Япония претендует и что на самом деле думают люди в самой Стране восходящего солнца, рассказываем в подкасте Радио «Комсомольская правда»
Дарья Асламова: Японцы хотят острова бесплатно, с извинениями и компенсациями за военнопленных!
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