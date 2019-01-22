2019-01-22T19:13:14+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

СК подтвердил задержание пассажира рейса Сургут-Москва и возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна с угрозой применения насилия

Рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, изменил маршрут по требованию пассажира.Рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, изменил маршрут по требованию пассажира.Рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, изменил маршрут по требованию пассажира.Рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, изменил маршрут по требованию пассажира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина напился и попытался пробиться в кабину пилотов

СК подтвердил задержание пассажира рейса Сургут-Москва и возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна с угрозой применения насилия

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