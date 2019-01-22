СК подтвердил задержание пассажира рейса Сургут-Москва и возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна с угрозой применения насилия
Рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, изменил маршрут по требованию пассажира.Рейс Аэрофлота SU1515, вылетевший по маршруту Сургут- Москва, изменил маршрут по требованию пассажира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Мужчина напился и попытался пробиться в кабину пилотов
СК подтвердил задержание пассажира рейса Сургут-Москва и возбудил уголовное дело об угоне воздушного судна с угрозой применения насилия
00:00
00:00