2019-01-24T11:23:42+03:00
ПодЗарядка
Вероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ

Тушите свет! Правительство передумало отменять льготы по оплате электричества и вводить соцнорму

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

Тушите свет! Правительство передумало отменять льготы по оплате электричества и вводить соцнорму

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- Давайте обсудим. Тушите свет! Правительство России отложило изменение энерготарифов для населения на неопределенный срок. Решение о прекращении обсуждения по этой теме приняли участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака,

Как уточняется, отложено и рассмотрение вопроса о поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов.

- Выиграть в лотерею и не остаться у разбитого корыта. Реально ли это? попасть в число счастливчиков совсем не просто. Специалисты подсчитали: шанс сорвать куш — меньше одной миллиардной. Для сравнения: вероятность того, что на вас с неба упадёт метеорит — один к 700 тысячам. То есть, проще получить по голове из космоса, чем вытянуть счастливый билет. Но на новый год сразу 2 семьи выиграли по 500 миллионов рублей!

- Инспектор гаджетов.

- Дави на газ. «Яндекс» начал продажи собственного мультимедийного комплекса. Chevrolet Niva резко подорожала. В России станет меньше машин с мигалками.

- Венесуэлу сотряс острый политический кризис. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и получил поддержку со стороны США и еще ряда стран. В РФ расценили высказывания Трампа как вмешательство во внутренние дела страны. Позже Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. В госдепартаменте заявили, что не признают заявление бывшего президента Мадуро и будут осуществлять контакты лишь с лидером оппозиции Гуаидо.

- Ваня Фокин активно идет на поправку. Играет, болтает и двигается. Даже правая ножка, за которую бились врачи после двух переломов, пришла в норму

Трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря. Обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. Ваню обнаружили под завалами спустя более суток после произошедшего. У мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение, обморожение и переломы ноги. Его отправили на лечение в Москву.

- Хоть стой, хоть падай. В Пензе чиновникам велели лично отговаривать женщин, записавшихся на аборт

- Коридоры власти.

- Российские телепередачи попали в мировой рейтинг популярности.

- Вот это кино! Обзор свежих новинок кинопроката.

- Противогололедные реагенты безвредны, заявили в Роспотребнадзоре.

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