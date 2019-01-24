СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-24T11:23:42+03:00

Тушите свет! Правительство передумало отменять льготы по оплате электричества и вводить соцнорму 00:00 00:00

- Давайте обсудим. Тушите свет! Правительство России отложило изменение энерготарифов для населения на неопределенный срок. Решение о прекращении обсуждения по этой теме приняли участники совещания у вице-премьера Дмитрия Козака,

Как уточняется, отложено и рассмотрение вопроса о поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов.

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- Венесуэлу сотряс острый политический кризис. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и получил поддержку со стороны США и еще ряда стран. В РФ расценили высказывания Трампа как вмешательство во внутренние дела страны. Позже Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. В госдепартаменте заявили, что не признают заявление бывшего президента Мадуро и будут осуществлять контакты лишь с лидером оппозиции Гуаидо.

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Трагедия произошла в Магнитогорске утром 31 декабря. Обрушились перекрытия в одном из подъездов жилого дома, погибли 39 человек. Ваню обнаружили под завалами спустя более суток после произошедшего. У мальчика была закрытая черепно-мозговая травма, переохлаждение, обморожение и переломы ноги. Его отправили на лечение в Москву.

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