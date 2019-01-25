СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-25T13:33:31+03:00

Обсуждаем важные и интересные новости вместе с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым в подкасте «Подзарядка» Радио «Комсомольская правда»

«После 30 деньги женщинам не нужны». Спикер Новгородской облдумы заявила, что рожающим после 30 лет деньги не нужны 00:00 00:00

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- Спикер Новгородской облдумы заявила, что рожающим после 30 лет деньги не нужны.

Накануне в регионе был принят закон, который устанавливает дополнительные выплаты женщинам при рождении первого ребёнка. На сумму в 100 тысяч рублей могут рассчитывать только мамы до 29 лет. Комментируя этот возраст, спикер областной Думы Елена Писарева заявила: «Мы с вами чётко должны понимать, что уже после 30 лет женщина понимает, что ей и деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить». Между тем при обсуждении законопроекта депутаты отмечали, что возрастной ценз не доработан. Как подсчитали новгородские журналисты, в этом году в регионе могут родить первого ребёнка более 2100 женщин, из них треть — старше 29 лет.

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