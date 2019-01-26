Самый мощный снегопад за последние 70 лет: сколько продлится и куда двинется из Москвы
Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»
Самый мощный снегопад за последние 70 лет: сколько продлится и куда двинется из Москвы
Главные темы:
- Самый мощный снегопад за последние 70 лет: сколько продлится и куда двинется из Москвы?
- Переворот в Венесуэле. Пойдет ли страна по украинскому пути? И что это значит для нас?
- Под Саратовом взрыв. Он произошел в кафе «Рандеву» в посёлке Лысые Горы.
- Чиновница назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тысяч «завышенными требованиями». Такое заявление сделала куратор молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова.