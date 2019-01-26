2019-01-26T19:29:48+03:00
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Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Самый мощный снегопад за последние 70 лет: сколько продлится и куда двинется из Москвы

В последние выходные января столицу накрыло снегомВ последние выходные января столицу накрыло снегомФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Подводим информационные итоги дня в подкасте «Картина дня» Радио «Комсомольская правда»

Самый мощный снегопад за последние 70 лет: сколько продлится и куда двинется из Москвы

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Главные темы:

- Самый мощный снегопад за последние 70 лет: сколько продлится и куда двинется из Москвы?

- Переворот в Венесуэле. Пойдет ли страна по украинскому пути? И что это значит для нас?

- Под Саратовом взрыв. Он произошел в кафе «Рандеву» в посёлке Лысые Горы.

- Чиновница назвала желание учителей иметь зарплату больше 9 тысяч «завышенными требованиями». Такое заявление сделала куратор молодежной политики Алтайского края Екатерина Четошникова.

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