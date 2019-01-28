Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи, а центральную часть России засыпало снегом
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи, а центральную часть России засыпало снегом
Главные темы:
- Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи.
- Снег в Москве шел 26 часов. Как центральная часть России справляется со снегопадом и когда он закончится.
- Начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes. А глава подмосковного СПЧ Марина Юденич на просьбу архитекторов помочь с выделением средств на восстановление исторического квартала из бюджета заявила "Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?"
- В Китае создали приложение, которое показывает должников возле пользователя. В Китае создали «карту закоренелых должников» — мобильное приложение, которое показывает пользователю, что человек рядом с ним не возвращает деньги.
- 8 золотых правил шоппинга в киберпонедельник от Роскачества.
- "В Венесуэле видны очень схожие моменты с тем, что происходило и в Ливии, и на Украине": репортаж нашего спецкора Александра Коца.
- Немецкая журналистка раскритиковала российские власти за героизацию блокады Ленинграда
Зильке Бигальке заявила, что тогда "люди от голода едва могли держаться на ногах, ели клей и кошек, а некоторые были осуждены за каннибализм"
- Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей музею обороны и блокады Ленинграда.
- ОНФ составил рейтинг качества школьного питания в регионах
Участие в исследовании приняли более 48 тыс. россиян.
- Коридоры власти.
- В Ярославле водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.
- Обзор прессы.
- Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?