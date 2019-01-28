2019-01-28T12:04:41+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи, а центральную часть России засыпало снегом

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи, а центральную часть России засыпало снегом

00:00
00:00

Главные темы:

- Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи.

- Снег в Москве шел 26 часов. Как центральная часть России справляется со снегопадом и когда он закончится.

- Начальник управления политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова в интервью сравнила стремление молодых педагогов получать достойную зарплату с желанием иметь Mercedes. А глава подмосковного СПЧ Марина Юденич на просьбу архитекторов помочь с выделением средств на восстановление исторического квартала из бюджета заявила "Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?"

- В Китае создали приложение, которое показывает должников возле пользователя. В Китае создали «карту закоренелых должников» — мобильное приложение, которое показывает пользователю, что человек рядом с ним не возвращает деньги.

- 8 золотых правил шоппинга в киберпонедельник от Роскачества.

- "В Венесуэле видны очень схожие моменты с тем, что происходило и в Ливии, и на Украине": репортаж нашего спецкора Александра Коца.

- Немецкая журналистка раскритиковала российские власти за героизацию блокады Ленинграда

Зильке Бигальке заявила, что тогда "люди от голода едва могли держаться на ногах, ели клей и кошек, а некоторые были осуждены за каннибализм"

- Владимир Путин выделил 150 миллионов рублей музею обороны и блокады Ленинграда.

- ОНФ составил рейтинг качества школьного питания в регионах

Участие в исследовании приняли более 48 тыс. россиян.

- Коридоры власти.

- В Ярославле водители смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.

- Обзор прессы.

- Новая звезда фигурного катания. Кто такая чемпионка Европы Софья Самодурова?

Скачать передачу [mp3, 144.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Декабря 2018 7:05 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
3 Декабря 2018 7:05 - 8:04

Главное - вовремя

Тема: У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
23 Ноября 2018 10:05 - 11:04

Главное - вовремя

Тема: Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Андрей ВДОВИН, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Елена РАДИОНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На Украине пропал капитан судна «Норд»
Путин провел ротацию состава президиума Государственного Совета
Минздрав предложил разрешить ввозить в Россию марихуану и ее производные
Россияне не пострадали во время торнадо на Кубе
Захарову рассмешила опечатка Болтона в твите про Венесуэлу
Двух российских легкоатлетов дисквалифицировали на четыре года за мельдоний
Лавров: на предстоящем саммите по Сирии польза от участия США была бы очевидной
Восемь человек пострадали при пожаре на танкере в Стамбуле
Похищение картины Куинджи раскрыто благодаря системе «Безопасный город»
Гуайдо заявил о необходимости поддержки со стороны армии для смены власти в Венесуэле
Британские диетологи назвали пять продуктов для здорового сердца
Лавров заявил о «наличии принципиального согласия» о проведении саммита России, Турции и Ирана
Роскомнадзор проверит Burger King и P&G на соблюдение закона о персональных данных
Переход на цифровое телевидение обошелся бюджету в 200 млрд рублей
Польше придется согласовывать строительство своего газопровода с «Газпромом»
Российский Су-27 перехватил самолет-разведчик ВВС США над Балтийским морем
МВД России: боевики ИГ* готовят провокацию на границе с Таджикистаном
Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко обещает отменить призыв в армию
После тяжелой болезни скончался профессор МГУ Александр Тертычный
На станции метро "Озерная" в Москве сработала пожарная тревога
Минкульт пообещал наказать сотрудников Третьяковки, допустивших кражу картины
Рубль вырос к доллару и евро на открытии торгов в понедельник
Песков призвал не реагировать на «утки» о российской охране Мадуро
Стало известно, как предприимчивые москвичи зарабатывают на снегопаде
Глава Третьяковки о краже картины: "Произошедшее - следствие невероятной расхлябанности"