2019-01-28T13:29:28+03:00
Не валяй дурака, Америка
Мария БЕРКАлександр МАЛЬКЕВИЧ

Президент США Дональд Трамп придумал стихотворный лозунг о возведении стены на границе с Мексикой

Рассказываем, чем живёт Америка. Правду, правду и ничего, кроме правды!Рассказываем, чем живёт Америка. Правду, правду и ничего, кроме правды!

Рассказываем, чем живёт Америка. Правду, правду и ничего, кроме правды!

Президент США Дональд Трамп придумал стихотворный лозунг о возведении стены на границе с Мексикой

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Главные темы:

- Международный день защиты персональных данных. Как часто надо менять пароли?

- День сурка.

- Президент США Дональд Трамп придумал стихотворный лозунг о возведении стены на границе с Мексикой.

- Трамп временно остановил шатдаун.

- В США украли коллекцию комиксов о Бэтмене стоимостью $1,4 млн.

- Ubisoft извинились за концовку DLC, вызвавшую негодование ЛГБТ-игроков.

- Невинно осужденный мужчина после 45 лет в тюрьме продает картины, чтобы выжить.

- Четыре женщины были осуждены за то, что оставили мигрантам еду и воду в пустыне.

- Компания Gillette показала "настоящих мужчин" и нарвалась на женский сексизм.

- Отель Brickell обязали выплатить бывшей посудомойке $21,5 млн за нарушение ее религиозных прав.

- Свирепые ветры метели, накрывшей Колорадо во вторник, были настолько сильны, что перевернули крошечный дом с хозяйкой и двумя ее кошками внутри, отбросив его почти на сотню метров.

- Темнокожая юристка обвинила радиоведущего в том, что он – белый, а тот оказался… тоже черным.

Скачать передачу [mp3, 33.8 МБ]
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