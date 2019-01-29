2019-01-29T12:34:07+03:00
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Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

«Я - законопослушный гражданин». Похититель картины Куинджи не понял, почему его задержали

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

«Я - законопослушный гражданин». Похититель картины Куинджи не понял, почему его задержали

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Главные темы:

- Музеи "первого ряда" проверят после кражи картины Куинджи из Третьяковки. А что у вас в музеях?

- Взял и пошёл. МВД опубликовало кадры похищения картины Куинджи из Третьяковки.

- "Я - законопослушный гражданин". Видео задержания похитителя картины Куинджи.

- В правительстве обсудили новые требования к йодированию соли и витаминизированию молока в магазинах. В российских магазинах появятся полки с натуральными биопродуктами, обогащенными витаминами и микроэлементами, а понятие качества продуктов питания закрепят в законе.

- Инспектор гаджетов. Создан первый халяльный браузер для мусульман.

- Гигантский астероид передумал сталкиваться с Землей 1 февраля.

- У москвички украли персональные данные и открыли от ее имени какое-то предприятие.

- В 2019 году россиянам присвоят персональные кредитные рейтинги. На их основании банки будут принимать решение - выдавать кредит или нет. Рейтинг будет доступен для работодателей.

- Коридоры власти.

- Пенсия в 300 тысяч, охрана и обслуга: что получают российские губернаторы после отставки. Принятые с их же подачи законы гарантируют бывшим предводителям регионов безбедную старость.

- Обзор прессы.

- Британские СМИ устроили опрос, следует ли допустить Россию к участию в ОИ-2020. Большинство читателей проголосовали против допуска россиян к соревнованиям.

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