СЕГОДНЯ 07:05 2019-01-30T13:23:32+03:00

Обсуждаем главные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

В России предлагают брать отпуск вместо больничного и засчитывать женщинам годы воспитания детей в трудовой стаж 00:00 00:00

Главные темы:

- В России всплеск гриппа и ОРВИ. А в двух московских школах ввели карантин по кори.

- Депутат Александр Анишин предложил ввести в России "отпуск по болезни". Идея инициативы в том, чтобы из-за 2-3 дней работнику не нужно было брать больничный, ведь многие приходят больными на работу и заражают коллег. Второе - мы разгрузим поликлиники. Третье - в фонде ОМС останется больше денег. Отпуск вместо больничного - вы за и против?

- Пассажир рейса "Петербург-Анталия" избил стюардессу, самолет экстренно сел в Сочи.

- «Бедный» московский учитель, уволенный за фото в трусах, оказался стриптизером. 25-летний Дмитрий Ветчинников уверен, что в полуголых танцах нет ничего предосудительного и через суд пытается вернуться в школу.

- Программы финансовой грамотности ввели в 70% российских школ. Специализированные уроки проходят в 30 тыс. средних учебных заведений. Вашим детям преподают финансовую грамотность?

- СМИ нашли человека, бесплатно сделавшего три миллиона правок в «Википедии». На Reddit теперь воздают ему почести.

- Центробанк разрешил россиянам брать ипотечные каникулы.

- Омбудсмен Москалькова предложила засчитывать женщинам годы воспитания детей в трудовой стаж.

- Коридоры власти.

- Отец уволенного за секс-скандал топ-менеджера Росгеологии: По ушам надавать надо! Но мой сын - "суворовец", ни воровать, ни караулить не умеет. Михаил Горин утверждает, что женщина на видео - гражданская жена его сына и беременна от него.

- На Украине пропал капитан судна “Норд”. Как продвигаются поиски.

- Похититель картины Куинджи - арестован, ищут сообщников.

- Обзор прессы.

- В Подмосковье учительница объявила «день каннибала» и разрешила первоклассникам побить ребёнка.

- Новости спорта.