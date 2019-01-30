2019-01-30T13:23:32+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

В России предлагают брать отпуск вместо больничного и засчитывать женщинам годы воспитания детей в трудовой стаж

Обсуждаем главные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные новости вместе с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

В России предлагают брать отпуск вместо больничного и засчитывать женщинам годы воспитания детей в трудовой стаж

00:00
00:00

Главные темы:

- В России всплеск гриппа и ОРВИ. А в двух московских школах ввели карантин по кори.

- Депутат Александр Анишин предложил ввести в России "отпуск по болезни". Идея инициативы в том, чтобы из-за 2-3 дней работнику не нужно было брать больничный, ведь многие приходят больными на работу и заражают коллег. Второе - мы разгрузим поликлиники. Третье - в фонде ОМС останется больше денег. Отпуск вместо больничного - вы за и против?

- Пассажир рейса "Петербург-Анталия" избил стюардессу, самолет экстренно сел в Сочи.

- «Бедный» московский учитель, уволенный за фото в трусах, оказался стриптизером. 25-летний Дмитрий Ветчинников уверен, что в полуголых танцах нет ничего предосудительного и через суд пытается вернуться в школу.

- Программы финансовой грамотности ввели в 70% российских школ. Специализированные уроки проходят в 30 тыс. средних учебных заведений. Вашим детям преподают финансовую грамотность?

- СМИ нашли человека, бесплатно сделавшего три миллиона правок в «Википедии». На Reddit теперь воздают ему почести.

- Центробанк разрешил россиянам брать ипотечные каникулы.

- Омбудсмен Москалькова предложила засчитывать женщинам годы воспитания детей в трудовой стаж.

- Коридоры власти.

- Отец уволенного за секс-скандал топ-менеджера Росгеологии: По ушам надавать надо! Но мой сын - "суворовец", ни воровать, ни караулить не умеет. Михаил Горин утверждает, что женщина на видео - гражданская жена его сына и беременна от него.

- На Украине пропал капитан судна “Норд”. Как продвигаются поиски.

- Похититель картины Куинджи - арестован, ищут сообщников.

- Обзор прессы.

- В Подмосковье учительница объявила «день каннибала» и разрешила первоклассникам побить ребёнка.

- Новости спорта.

Скачать передачу [mp3, 130.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
6 Декабря 2018 7:05 - 10:58

Главное - вовремя

Тема: Более половины работодателей России не планируют выплачивать премии сотрудникам, а в Москве эвакуирована школа из-за ученика с ножом

В студии: Михаил АНТОНОВ, Мария БАЧЕНИНА
07:30
21:30
3 Декабря 2018 7:05 - 8:04

Главное - вовремя

Тема: У молодежи главными оказались семейные ценности, а екатеринбургских школьников учили стрелять по портрету американского генерала

В студии: Михаил АНТОНОВ, Александра КОЧНЕВА
07:30
21:30
23 Ноября 2018 10:05 - 11:04

Главное - вовремя

Тема: Елена Радионова: Мне интереснее смотреть на Каролину Костнер, чем на четверные прыжки юниорок

В студии: Михаил АНТОНОВ, Андрей ВДОВИН, Мария БАЧЕНИНА

В гостях: Елена РАДИОНОВА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Задержали отца сенатора Рауфа Арашукова
Песков о трагедии в Магнитогорске: нужно аккуратно относиться к различным информационным вбросам
В Саудовской Аравии разом уволили более 100 чиновников-коррупционеров
В администрации подмосковной Балашихи идут обыски
Песков заявил, что в Кремле знают о задержании сенатора Арашукова
Сбербанк прокомментировал сообщения об атаках мошенников с официальных номеров
Apple внесена в реестр операторов персональных данных РФ
Мадуро заявил, что готов сесть за стол переговоров с оппозицией
Найден способ прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
Летом в магазинах появится система быстрых платежей
Следственный комитет подтвердил задержание сенатора Арашукова в рамках уголовного дела
Сенатора Арашукова подозревают в организации ОПГ
Появилось видео первого гола Александра Головина за "Монако"
В Москве задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова
Япония считает, что ее суверенитет распространяется на южные Курилы
Мадуро заявил, что армия Венесуэлы демонстрирует преданность законным властям