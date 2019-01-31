Мошенники начали звонить с официальных номеров «Сбербанка», а в нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании
Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и немного с Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Мошенники начали звонить с официальных номеров «Сбербанка», а в нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании
Главные темы:
- Мошенники начали звонить с официальных номеров "Сбербанка".
- В нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании.
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- Коридоры власти.
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