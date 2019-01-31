2019-01-31T12:35:32+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВМария БАЧЕНИНА

Мошенники начали звонить с официальных номеров «Сбербанка», а в нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и немного с Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и немного с Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные утренние новости с Михаилом Антоновым и немного с Марией Бачениной в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Мошенники начали звонить с официальных номеров «Сбербанка», а в нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании

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Главные темы:

- Мошенники начали звонить с официальных номеров "Сбербанка".

- В нескольких регионах России проходят эвакуации из-за сообщений о минировании.

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал чиновников носить одежду и обувь, сшитую в республике.

- Вот это кино! Обзор главных киноновинок.

- СКР назвал причину задержания сенатора от Карачаево-Черкесии: убийство. Депутат в 18 лет, министр - в 22: чем известен арестованный сенатор Рауф Арашуков.

- Коридоры власти.

- В Госдуме предложили запретить водителям курить за рулем.

- Обзор прессы.

- Штаны, фуфайка и туалет на улице: как живут воронежцы, выигравшие в лотерею 506 млн рублей.

- Новости спорта.

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