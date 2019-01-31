У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки, а Кокорина с Мамаевым могут уже завтра освободить
Подводим информационные итоги дня на Радио "Комсомольская правда"
У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки, а Кокорина с Мамаевым могут уже завтра освободить
Главные темы:
- У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки.
- В Каракасе провели «решающий митинг». И назначили следующий.
- Полиция обиделась. В Барнауле женщину взяли за растрату, а судить будут за оскорбление представителя власти.
- У следователя остался один день, чтобы просить суд об аресте Кокорина и Мамаева.
- Ахеджакова обиделась на пародию Галкина. А Собчак встала на ее защиту.
- Антарктида усеяна НЛО и уставлена башнями.