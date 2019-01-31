2019-01-31T20:41:26+03:00
Картина дня
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВВалентин АЛФИМОВ

У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки, а Кокорина с Мамаевым могут уже завтра освободить

Рауфа Арашукова обвиняют в заказных убийствах и организации ОПГ. Фото: пресс-служба Совфеда РФРауфа Арашукова обвиняют в заказных убийствах и организации ОПГ. Фото: пресс-служба Совфеда РФ

Подводим информационные итоги дня на Радио "Комсомольская правда"

У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки, а Кокорина с Мамаевым могут уже завтра освободить

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Главные темы:

- У сенатора Арашукова изъяли сабли и золотые слитки.

- В Каракасе провели «решающий митинг». И назначили следующий.

- Полиция обиделась. В Барнауле женщину взяли за растрату, а судить будут за оскорбление представителя власти.

- У следователя остался один день, чтобы просить суд об аресте Кокорина и Мамаева.

- Ахеджакова обиделась на пародию Галкина. А Собчак встала на ее защиту.

- Антарктида усеяна НЛО и уставлена башнями.

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