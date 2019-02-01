2019-02-01T11:39:03+03:00
Главное - вовремя
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Пятиклассники барнаульской школы заставили уволиться молодого учителя: дети кидались бумажками, плевались и снимали все это на телефоны

Обсуждаем самые важные новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем самые важные новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем самые важные новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»

Пятиклассники барнаульской школы заставили уволиться молодого учителя: дети кидались бумажками, плевались и снимали все это на телефоны

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Главные темы:

- Жители России перечислили, что они хотят купить в 2019 году.

- Вы люди или звери: пятиклассники школы №55 заставили уволиться молодого учителя.

- Только живые бактерии. В "Роскачестве" рассказали, как выбрать настоящий кефир.

- Оппозиция копит силы: в субботу в Венесуэле пройдут два мощных митинга.

- По делу Арашуковых задержали уже 5 человек.

- Ученье - свят. Директором школы в Калининградской области стал священник.

- Коридоры власти.

- В России упразднили военные кафедры в ВУЗах.

- Врио губернатора Шумков запретил фразу «Денег нет!»

- «Иметь опыт и мазьку для пальца»: в Красноярске открыли вакансию перелистывателя страниц. За непыльную работу обещают от 15 до 20 тысяч.

- Обзор прессы.

- Жительница Барнаула пойдёт под суд за оскорбление полицейского в соцсетях.

- Новости спорта.

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