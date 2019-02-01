Пятиклассники барнаульской школы заставили уволиться молодого учителя: дети кидались бумажками, плевались и снимали все это на телефоны
Обсуждаем самые важные новости с Михаилом Антоновым и Александрой Кочневой в подкасте «Главное - вовремя» Радио «Комсомольская правда»
Пятиклассники барнаульской школы заставили уволиться молодого учителя: дети кидались бумажками, плевались и снимали все это на телефоны
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