Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%! В этом больше плюсов или минусов?
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Никитой Гудковым в подкасте «Дави на газ» Радио «Комсомольская правда»
Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Никитой Гудковым в подкасте «Дави на газ» Радио «Комсомольская правда»
Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%! В этом больше плюсов или минусов?
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