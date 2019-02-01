2019-02-01T10:40:49+03:00
Дави на газ
Михаил АНТОНОВАлександра КОЧНЕВА

Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%! В этом больше плюсов или минусов?

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Никитой Гудковым в подкасте «Дави на газ» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Никитой Гудковым в подкасте «Дави на газ» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем всё, что касается российских дорог, водителей и машин с автоэкспертом Никитой Гудковым в подкасте «Дави на газ» Радио «Комсомольская правда»

Количество выданных в 2018 году автокредитов выросло на 11%! В этом больше плюсов или минусов?

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