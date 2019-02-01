Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать
Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!
Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать
Главные темы:
- Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать.
- Топ-менеджер превратил стратегическую госкомпанию в персональный гарем?
- В филиале Бухенвальда хотят открыть музей колбасы
Семь новостей этой недели, которые вы зря пропустили:
1. Трамп водит гостей Белого дома к месту, где Клинтон любил Монику.
2. «Войска - в Колумбию»: Журналисты разглядели запись в блокноте Болтона.
3. “А папа точно ругаться не будет?”: в Татарстане дети бизнесмена выложили ковёр из пятитысячных купюр.
4. Bpaчa из Лoc-Aнджeлeca лишили мeдицинcкoй лицeнзии пocлe тoгo, кaк oн пpoпиcaл 4-лeтнeму peбeнку мapиxуaну.
5. В Улан-Удэ школьники просидели почти час в противогазах.
6. Создан первый халяльный браузер для мусульман.