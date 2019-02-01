1 Февр. 01:00 2019-02-01T23:21:18+03:00

Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать 00:00 00:00

Главные темы:

- Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать.

- Топ-менеджер превратил стратегическую госкомпанию в персональный гарем?

- В филиале Бухенвальда хотят открыть музей колбасы

Семь новостей этой недели, которые вы зря пропустили:

1. Трамп водит гостей Белого дома к месту, где Клинтон любил Монику.

2. «Войска - в Колумбию»: Журналисты разглядели запись в блокноте Болтона.

3. “А папа точно ругаться не будет?”: в Татарстане дети бизнесмена выложили ковёр из пятитысячных купюр.

4. Bpaчa из Лoc-Aнджeлeca лишили мeдицинcкoй лицeнзии пocлe тoгo, кaк oн пpoпиcaл 4-лeтнeму peбeнку мapиxуaну.

5. В Улан-Удэ школьники просидели почти час в противогазах.

6. Создан первый халяльный браузер для мусульман.