2019-02-01T23:21:18+03:00
Вместо сериала
Аббас ДЖУМАДмитрий ЛЕОНТЬЕВ

Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги неделиАббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели

Аббас Джума и Митя Леонтьев подводят итоги недели так захватывающе, что никакой сериал не сравнится!

Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать

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Главные темы:

- Такого еще не было, чтобы прямо из зала выводили: Сенатор Арашуков «опоздал» на свой арест и попытался сбежать.

- Топ-менеджер превратил стратегическую госкомпанию в персональный гарем?

- В филиале Бухенвальда хотят открыть музей колбасы

Семь новостей этой недели, которые вы зря пропустили:

1. Трамп водит гостей Белого дома к месту, где Клинтон любил Монику.

2. «Войска - в Колумбию»: Журналисты разглядели запись в блокноте Болтона.

3. “А папа точно ругаться не будет?”: в Татарстане дети бизнесмена выложили ковёр из пятитысячных купюр.

4. Bpaчa из Лoc-Aнджeлeca лишили мeдицинcкoй лицeнзии пocлe тoгo, кaк oн пpoпиcaл 4-лeтнeму peбeнку мapиxуaну.

5. В Улан-Удэ школьники просидели почти час в противогазах.

6. Создан первый халяльный браузер для мусульман.

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