2019-02-06T18:08:19+03:00
Национальный вопрос
Андрей БАРАНОВЕлена АФОНИНА

Информационные войны: должна ли политика влиять на отношения разных народов?

Информационные войны: должна ли политика влиять на отношения разных народов?Информационные войны: должна ли политика влиять на отношения разных народов?

Обсуждаем это с доктором политических наук Светланой Смирновой в подкасте «Национальный вопрос» Радио «Комсомольская правда»

Информационные войны: должна ли политика влиять на отношения разных народов?

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Гость в студии: Смирнова Светлана Константиновна, доктор политических наук, первый заместитель Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

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