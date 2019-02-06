Информационные войны: должна ли политика влиять на отношения разных народов?
Обсуждаем это с доктором политических наук Светланой Смирновой в подкасте «Национальный вопрос» Радио «Комсомольская правда»
Информационные войны: должна ли политика влиять на отношения разных народов?
Гость в студии: Смирнова Светлана Константиновна, доктор политических наук, первый заместитель Генерального секретаря – руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии, Председатель Совета Ассамблеи народов России, член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.