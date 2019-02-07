Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир
Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»
Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир
Главные темы:
- Северо-Африканский фронт II Мировой войны.
- Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир
- Поддержка культуры и искусства в XVIII веке. 295 лет назад Петр Первый создал Академию художеств.
- Правители. Александр I оставил множество загадок о своей жизни и смерти.