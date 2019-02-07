2019-02-07T22:52:14+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВПавел ПРЯНИКОВ

Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактахРассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах в подкасте «Предыстория: мысли, факты, суждения» Радио «Комсомольская правда»

Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир

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Главные темы:

- Северо-Африканский фронт II Мировой войны.

- Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир

- Поддержка культуры и искусства в XVIII веке. 295 лет назад Петр Первый создал Академию художеств.

- Правители. Александр I оставил множество загадок о своей жизни и смерти.

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23 Июля 2018 21:05 - 22:04

Предыстория: мысли, факты, суждения

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В студии: Иван ПАНКИН, Павел ПРЯНИКОВ
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