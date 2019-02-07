7 Февр. 21:05 2019-02-07T22:52:14+03:00

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах

Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир 00:00 00:00

Главные темы:

- Северо-Африканский фронт II Мировой войны.

- Сколько татаро-монгол напало на Русь. 781 год назад пал Владимир

- Поддержка культуры и искусства в XVIII веке. 295 лет назад Петр Первый создал Академию художеств.

- Правители. Александр I оставил множество загадок о своей жизни и смерти.