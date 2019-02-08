Попытка №2: На «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев. А вы за него болеть будете?
Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»
Попытка №2: На «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев. А вы за него болеть будете?
Главные темы:
- Шалом, Сергей! На «Евровидение-2019» в Израиль от России опять поедет Сергей Лазарев.
- Катю Лель украли инопланетяне и отняли у нее зубы: признание звезды в телеэфире у Малахова.
- «Год культуры»: всё о главном сериале этой недели.