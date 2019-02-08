2019-02-08T19:25:22+03:00
Глядя в телевизор
Егор АРЕФЬЕВСергей ЕФИМОВ

Попытка №2: На «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев. А вы за него болеть будете?

Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»

Обсуждаем главные телесобытия недели в подкасте «Глядя в телевизор» Радио «Комсомольская правда»

Попытка №2: На «Евровидение-2019» поедет Сергей Лазарев. А вы за него болеть будете?

00:00
00:00

Главные темы:

- Шалом, Сергей! На «Евровидение-2019» в Израиль от России опять поедет Сергей Лазарев.

- Катю Лель украли инопланетяне и отняли у нее зубы: признание звезды в телеэфире у Малахова.

- «Год культуры»: всё о главном сериале этой недели.

Скачать передачу [mp3, 41.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на рассылку радиопередачи «Глядя в телевизор», чтобы не пропускать новые выпуски

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Украина проведет военные учения на границе с Крымом
Более 40 человек эвакуированы после взрыва газа в жилом доме в Казахстане
Санитарная авиация России получила восемь медицинских вертолетов
Лавров заявил, что Запад не заставит Россию действовать "под диктовку"
Нарушение «вафельной» разметки начнут фиксировать на видеокамеры с 1 марта
В ПФР рассказали, как увеличить размер пенсии
Меркель опровергла слухи об ухудшении отношений между Берлином и Парижем
Лавров: США видят в России препятствие на пути к мировой гегемонии
Умер британский актер, сыгравший роль Эркюля Пуаро в «Восточном экспрессе»
Эстония установит на границе с Россией три радарные башни с камерами
МИД Бразилии: контактная группа по Венесуэле замедлит падение диктатора Мадуро
Порошенко обвинили в краже $74 млн госсредств для подкупа избирателей
Ирина Волк назначена помощником главы МВД России
Путин снял с постов ряд генералов силовых ведомств
Граждане Украины будут выбирать из 44 кандидатов на пост президента